Набор головок торцевых Berger BG2036 1/2" SuperLock, 17 предметов
Арт. О00000034631
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Посадочный размер трещотки
|1/2 дюйма
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Тип головок
|Super Lock
- Набор торцевых головок 1/2 SuperLock 17шт Berger BG BG2036 - комплект монтажно-демонтажных приспособлений для обслуживания конструкций и механизмов/агрегатов, где используется шестигранный тип крепежа. В наборе представлено большое количество оснастки различных размеров для работы с дюймовым и метрическим крепежом.
Преимущества
- Материал Berger BG BG2036: прочная и качественная хромованадиевая сталь (CR-V)
- Антикоррозийное хромовое покрытие "сатин"
- Профиль Super Lock, позволяющий работать как с метрическим, так и с дюймовым крепежом
- Радиусные грани образуют "карманы", благодаря которым головка легко надевается на гайку или болт с сорванными гранями и без труда отворачивает крепеж
- Специальные фрикционные насечки на внешней стороне оснастки предотвращают ее выскальзывание из рук