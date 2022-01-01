Набор головок торцевых Berger BG2036 1/2" SuperLock, 17 предметов

Преимущества

Материал Berger BG BG2036: прочная и качественная хромованадиевая сталь (CR-V)

Антикоррозийное хромовое покрытие "сатин"

Профиль Super Lock, позволяющий работать как с метрическим, так и с дюймовым крепежом

Радиусные грани образуют "карманы", благодаря которым головка легко надевается на гайку или болт с сорванными гранями и без труда отворачивает крепеж

Специальные фрикционные насечки на внешней стороне оснастки предотвращают ее выскальзывание из рук

Набор торцевых головок 1/2 SuperLock 17шт Berger BG BG2036 - комплект монтажно-демонтажных приспособлений для обслуживания конструкций и механизмов/агрегатов, где используется шестигранный тип крепежа. В наборе представлено большое количество оснастки различных размеров для работы с дюймовым и метрическим крепежом.