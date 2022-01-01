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Набор головок торцевых Berger BG2036 1/2" SuperLock, 17 предметов
2 285 ₽
Наборы торцевых головок
    Набор головок торцевых Berger BG2036 1/2" SuperLock, 17 предметов
    Арт. О00000034631
    Набор головок торцевых Berger BG2036 1/2" SuperLock, 17 предметов
    Набор головок торцевых Berger BG2036 1/2" SuperLock, 17 предметов
    Набор головок торцевых Berger BG2036 1/2" SuperLock, 17 предметов
    Набор головок торцевых Berger BG2036 1/2" SuperLock, 17 предметов
      Набор головок торцевых Berger BG2036 1/2" SuperLock, 17 предметов
      Набор головок торцевых Berger BG2036 1/2" SuperLock, 17 предметов
      Набор головок торцевых Berger BG2036 1/2" SuperLock, 17 предметов
      Набор головок торцевых Berger BG2036 1/2" SuperLock, 17 предметов

      Набор головок торцевых Berger BG2036 1/2" SuperLock, 17 предметов

      2 285 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000034631

      Характеристики

      Производитель
      		Berger BG
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Посадочный размер трещотки
      		1/2 дюйма
      Тип головок
      		Super Lock
      Все характеристики
      2 285 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор торцевых головок 1/2 SuperLock 17шт Berger BG BG2036 - комплект монтажно-демонтажных приспособлений для обслуживания конструкций и механизмов/агрегатов, где используется шестигранный тип крепежа. В наборе представлено большое количество оснастки различных размеров для работы с дюймовым и метрическим крепежом.

        Преимущества

        • Материал Berger BG BG2036: прочная и качественная хромованадиевая сталь (CR-V)
        • Антикоррозийное хромовое покрытие "сатин"
        • Профиль Super Lock, позволяющий работать как с метрическим, так и с дюймовым крепежом
        • Радиусные грани образуют "карманы", благодаря которым головка легко надевается на гайку или болт с сорванными гранями и без труда отворачивает крепеж
        • Специальные фрикционные насечки на внешней стороне оснастки предотвращают ее выскальзывание из рук