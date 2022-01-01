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Набор головок торцевых удлиненных 1/2" Berger BG2037 SuperLock, 17 предметов
3 309 ₽
3 723 ₽
Наборы торцевых головок
  • Персональная скидка
Набор головок торцевых удлиненных 1/2" Berger BG2037 SuperLock, 17 предметов
Арт. Х130225587
Набор головок торцевых удлиненных 1/2" Berger BG2037 SuperLock, 17 предметов
Набор головок торцевых удлиненных 1/2" Berger BG2037 SuperLock, 17 предметов
Набор головок торцевых удлиненных 1/2" Berger BG2037 SuperLock, 17 предметов
  • Персональная скидка
Набор головок торцевых удлиненных 1/2" Berger BG2037 SuperLock, 17 предметов
Набор головок торцевых удлиненных 1/2" Berger BG2037 SuperLock, 17 предметов
Набор головок торцевых удлиненных 1/2" Berger BG2037 SuperLock, 17 предметов

Набор головок торцевых удлиненных 1/2" Berger BG2037 SuperLock, 17 предметов

Дарим скидки за
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  • -414 ₽
3 309 ₽
3 723 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. Х130225587

Характеристики

Производитель
Berger BG
Страна производства
Тайвань
Родина бренда
Россия
Посадочный размер трещотки
1/2 дюйма
Тип головок
Super Lock
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -414 ₽
3 309 ₽
3 723 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Набор удлиненных торцевых головок 1/2 SuperLock 17шт Berger BG BG2037 - комплект прочной и качественной оснастки для воротков, трещоточных ключей и гайковертов. Все компоненты изготовлены из высокопрочного материала, не боятся высоких и продолжительных нагрузок, не подвержены разрушению коррозией. Идеальны для профессионального использования в мастерских, автосервисах, ремонтно-сборочных цехах и т. д.

    Преимущества

    • Материал Berger BG BG2037: прочная и качественная хромованадиевая сталь (CR-V)
    • Антикоррозийное хромовое покрытие "сатин"
    • Профиль Super Lock, позволяющий работать как с метрическим, так и с дюймовым крепежом
    • Радиусные грани образуют "карманы", благодаря которым головка легко надевается на гайку или болт с сорванными гранями и без труда отворачивает крепеж
    • Специальные фрикционные насечки на внешней стороне оснастки предотвращают ее выскальзывание из рук