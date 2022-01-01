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Набор головок торцевых удлиненных 1/2" Berger BG2037 SuperLock, 17 предметов
Арт. Х130225587
- Персональная скидка
Набор головок торцевых удлиненных 1/2" Berger BG2037 SuperLock, 17 предметов
Арт. Х130225587
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Посадочный размер трещотки
|1/2 дюйма
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Тип головок
|Super Lock
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- Набор удлиненных торцевых головок 1/2 SuperLock 17шт Berger BG BG2037 - комплект прочной и качественной оснастки для воротков, трещоточных ключей и гайковертов. Все компоненты изготовлены из высокопрочного материала, не боятся высоких и продолжительных нагрузок, не подвержены разрушению коррозией. Идеальны для профессионального использования в мастерских, автосервисах, ремонтно-сборочных цехах и т. д.
Преимущества
- Материал Berger BG BG2037: прочная и качественная хромованадиевая сталь (CR-V)
- Антикоррозийное хромовое покрытие "сатин"
- Профиль Super Lock, позволяющий работать как с метрическим, так и с дюймовым крепежом
- Радиусные грани образуют "карманы", благодаря которым головка легко надевается на гайку или болт с сорванными гранями и без труда отворачивает крепеж
- Специальные фрикционные насечки на внешней стороне оснастки предотвращают ее выскальзывание из рук