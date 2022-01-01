Набор головок торцевых удлиненных 1/2" Berger BG2037 SuperLock, 17 предметов

Преимущества

Материал Berger BG BG2037: прочная и качественная хромованадиевая сталь (CR-V)

Антикоррозийное хромовое покрытие "сатин"

Профиль Super Lock, позволяющий работать как с метрическим, так и с дюймовым крепежом

Радиусные грани образуют "карманы", благодаря которым головка легко надевается на гайку или болт с сорванными гранями и без труда отворачивает крепеж

Специальные фрикционные насечки на внешней стороне оснастки предотвращают ее выскальзывание из рук

Набор удлиненных торцевых головок 1/2 SuperLock 17шт Berger BG BG2037 - комплект прочной и качественной оснастки для воротков, трещоточных ключей и гайковертов. Все компоненты изготовлены из высокопрочного материала, не боятся высоких и продолжительных нагрузок, не подвержены разрушению коррозией. Идеальны для профессионального использования в мастерских, автосервисах, ремонтно-сборочных цехах и т. д.