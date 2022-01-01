Набор инструментов 1/4" Berger BG2034, 15 предметов

Преимущества

Материал Berger BG BG2034: прочная и качественная хром-ванадиевая сталь (CrV)

Широкий ассортимент приспособлений

Эргономичная ручка с нескользящими свойствами

Защита от коррозии

Трещоточный механизм

Маркировка изделий облегчает идентификацию

Набор инструментов 1/4, 15шт Berger BG BG2034 включает в себя торцевые головки, воротки, переходник и трещоточный ключ. Позволит с легкостью справиться с отвинчиванием/завинчиванием резьбовых соединений, особенно в труднодоступных местах. Подходит для профессионального использования.