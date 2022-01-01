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Набор инструментов 1/4" Berger BG2034, 15 предметов
2 099 ₽
2 172 ₽
Наборы торцевых головок
    Набор инструментов 1/4" Berger BG2034, 15 предметов
    Арт. О00000034632
    Набор инструментов 1/4" Berger BG2034, 15 предметов
    Набор инструментов 1/4" Berger BG2034, 15 предметов
    Набор инструментов 1/4" Berger BG2034, 15 предметов
    Набор инструментов 1/4" Berger BG2034, 15 предметов
    Набор инструментов 1/4" Berger BG2034, 15 предметов
    Набор инструментов 1/4" Berger BG2034, 15 предметов
      Набор инструментов 1/4" Berger BG2034, 15 предметов
      Набор инструментов 1/4" Berger BG2034, 15 предметов
      Набор инструментов 1/4" Berger BG2034, 15 предметов
      Набор инструментов 1/4" Berger BG2034, 15 предметов
      Набор инструментов 1/4" Berger BG2034, 15 предметов
      Набор инструментов 1/4" Berger BG2034, 15 предметов

      Набор инструментов 1/4" Berger BG2034, 15 предметов

      • -73 ₽
      2 099 ₽
      2 172 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000034632

      Характеристики

      Производитель
      		Berger BG
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Посадочный размер трещотки
      		1/4 дюйма
      Трещотка
      		Да
      Все характеристики
      • -73 ₽
      2 099 ₽
      2 172 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор инструментов 1/4, 15шт Berger BG BG2034 включает в себя торцевые головки, воротки, переходник и трещоточный ключ. Позволит с легкостью справиться с отвинчиванием/завинчиванием резьбовых соединений, особенно в труднодоступных местах. Подходит для профессионального использования.

        Преимущества 

        • Материал Berger BG BG2034: прочная и качественная хром-ванадиевая сталь (CrV)
        • Широкий ассортимент приспособлений
        • Эргономичная ручка с нескользящими свойствами
        • Защита от коррозии
        • Трещоточный механизм
        • Маркировка изделий облегчает идентификацию