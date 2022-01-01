Набор инструментов 1/4" Berger BG2034, 15 предметов
Арт. О00000034632
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Посадочный размер трещотки
|1/4 дюйма
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Трещотка
|Да
- Набор инструментов 1/4, 15шт Berger BG BG2034 включает в себя торцевые головки, воротки, переходник и трещоточный ключ. Позволит с легкостью справиться с отвинчиванием/завинчиванием резьбовых соединений, особенно в труднодоступных местах. Подходит для профессионального использования.
Преимущества
- Материал Berger BG BG2034: прочная и качественная хром-ванадиевая сталь (CrV)
- Широкий ассортимент приспособлений
- Эргономичная ручка с нескользящими свойствами
- Защита от коррозии
- Трещоточный механизм
- Маркировка изделий облегчает идентификацию