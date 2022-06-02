Набор торцевых головок Matrix 13536, 20 предметов

Преимущества

Инструменты изготовлены из хромованадиевой стали

Имеют полированное хромовое покрытие

Тип головок - 12 гранные

Посадочный квадрат трещотки - 3/4 дюйма

Набор торцевых головок MATRIX 13536 предназначен как для профессионального, так и для бытового использования. Незаменим при ремонте автомобиля. Головки и ключи набора выполнены из хромванадиевой стали, поставляются в прочном и удобном металлическом кейсе.