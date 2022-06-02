Набор торцевых головок Matrix 13536, 20 предметов
Арт. Х13021294
Характеристики
|
Производитель
|
Количество предметов, шт
|20
|
Свечные головки
|Нет
|
Свечной ключ
|Нет
|
Torx
|Нет
С этим товаром смотрят
- Набор торцевых головок MATRIX 13536 предназначен как для профессионального, так и для бытового использования. Незаменим при ремонте автомобиля. Головки и ключи набора выполнены из хромванадиевой стали, поставляются в прочном и удобном металлическом кейсе.
Преимущества
- Инструменты изготовлены из хромованадиевой стали
- Имеют полированное хромовое покрытие
- Тип головок - 12 гранные
- Посадочный квадрат трещотки - 3/4 дюйма