Каталог товаров
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Набор торцевых головок Matrix 13536, 20 предметов
5.0
2
9 889 ₽
13 990 ₽
Наборы торцевых головок
  • Персональная скидка
Набор торцевых головок Matrix 13536, 20 предметов
Арт. Х13021294
5.0
2
Набор торцевых головок Matrix 13536, 20 предметов
Набор торцевых головок Matrix 13536, 20 предметов
Набор торцевых головок Matrix 13536, 20 предметов
Набор торцевых головок Matrix 13536, 20 предметов
Набор торцевых головок Matrix 13536, 20 предметов
Набор торцевых головок Matrix 13536, 20 предметов

Набор торцевых головок Matrix 13536, 20 предметов

  • -4 101 ₽
9 889 ₽
13 990 ₽
за штуку
цена при
заказе на сайте
в магазине 13 990 ₽
Получить ещё скидку
-149 ₽
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 633 пунктов выдачи, 418 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. Х13021294
5.0
2

Характеристики

Производитель
Matrix
Количество предметов, шт
20
Свечные головки
Нет
Свечной ключ
Нет
Torx
Нет
Все характеристики
  • Персональная скидка
  • -4 101 ₽
9 889 ₽
13 990 ₽
за штуку
цена при
заказе на сайте
в магазине 13 990 ₽
Получить ещё скидку
-149 ₽
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 633 пунктов выдачи, 418 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

С этим товаром смотрят

Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-125/1100Э (1100 вт, регулировка скорости, оснастка 125 мм)
5 390 ₽
4.0
Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-125/1100Э (1100 вт, регулировка скорости, оснастка 125 мм)
Отрезной круг (125x1,2x22 мм)
24 ₽
4.5
Отрезной круг (125x1,2x22 мм)
Набор угловых ключей Jonnesway Torx H07M09S (вес 0.3 кг)
1 620 ₽
5.0
Набор угловых ключей Jonnesway Torx H07M09S (вес 0.3 кг)
  • Персональная скидка
Лепестковый торцевой круг Луга-Абразив Р80 (125x22 мм)
80 ₽
5.0
Лепестковый торцевой круг Луга-Абразив Р80 (125x22 мм)
Комплект шестигранников с шаром Jonnesway H05SM107S (2,5-10 мм)
1 470 ₽
5.0
Комплект шестигранников с шаром Jonnesway H05SM107S (2,5-10 мм)
  • Персональная скидка
Ключ трубный рычажный №1, цельнокованый, тип - "L" Gross 15601, 1"
809 ₽
1 120 ₽
4.0
Ключ трубный рычажный №1, цельнокованый, тип - "L" Gross 15601, 1"
  • -311 ₽
Органайзер для хранения инструмента Blocker Profi 38 ПЦ 3722 (с ручкой, прозрачный, вес 0,7 кг)
720 ₽
5.0
Органайзер для хранения инструмента Blocker Profi 38 ПЦ 3722 (с ручкой, прозрачный, вес 0,7 кг)
Защитные очки с дужками Champion C1009 (прозрачные)
110 ₽
150 ₽
5.0
Защитные очки с дужками Champion C1009 (прозрачные)
  • -40 ₽
  • Персональная скидка
Защитные очки с дужками Champion C1007 (дымчатые)
110 ₽
140 ₽
4.7
Защитные очки с дужками Champion C1007 (дымчатые)
  • -30 ₽
  • Персональная скидка
Ключ трубный рычажный НИЗ КТР-5 15795
4 427 ₽
4 890 ₽
5.0
Ключ трубный рычажный НИЗ КТР-5 15795
  • -463 ₽
  • Персональная скидка
Ящик для инструментов Blocker Master Standard ПЦ 6650, 16"
Нет в наличии
5.0
Ящик для инструментов Blocker Master Standard ПЦ 6650, 16"
Смотреть
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Набор торцевых головок MATRIX 13536 предназначен как для профессионального, так и для бытового использования. Незаменим при ремонте автомобиля. Головки и ключи набора выполнены из хромванадиевой стали, поставляются в прочном и удобном металлическом кейсе.

    Преимущества

    • Инструменты изготовлены из хромованадиевой стали
    • Имеют полированное хромовое покрытие
    • Тип головок - 12 гранные
    • Посадочный квадрат трещотки - 3/4 дюйма