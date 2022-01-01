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Ключ разводной Кобальт 200 мм, с тонкими губками, 798-072
1 669 ₽
Разводные ключи
    Ключ разводной Кобальт 200 мм, с тонкими губками, 798-072
    Арт. О00000038909
    Ключ разводной Кобальт 200 мм, с тонкими губками, 798-072
    Ключ разводной Кобальт 200 мм, с тонкими губками, 798-072
    Ключ разводной Кобальт 200 мм, с тонкими губками, 798-072
    Ключ разводной Кобальт 200 мм, с тонкими губками, 798-072
      Ключ разводной Кобальт 200 мм, с тонкими губками, 798-072
      Ключ разводной Кобальт 200 мм, с тонкими губками, 798-072
      Ключ разводной Кобальт 200 мм, с тонкими губками, 798-072
      Ключ разводной Кобальт 200 мм, с тонкими губками, 798-072

      Ключ разводной Кобальт 200 мм, с тонкими губками, 798-072

      1 669 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000038909

      Характеристики

      Производитель
      		Кобальт
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. расстояние между губками, мм
      		24
      Длина, мм
      		200
      Все характеристики
      1 669 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ключ разводной 200 мм КОБАЛЬТ 647-550 - ручной инструмент, используется для вращения болтов, гаек и других деталей.

        Преимущества

        • Для долгой и надежной службы изделие выполнено из хром-ванадиевой стали
        • Чтобы обеспечить удобство во время работы, в приспособление встроена трещотка, которая регулирует механизм подвижной губки, тем самым меняя размер зева
        • В рукоятке ключа имеются отверстия, для завинчивания/отвинчивания креплений малых диаметров