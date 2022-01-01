Ключ разводной Кобальт 200 мм, с тонкими губками, 798-072
Арт. О00000038909
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. расстояние между губками, мм
|24
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Длина, мм
|200
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- Ключ разводной 200 мм КОБАЛЬТ 647-550 - ручной инструмент, используется для вращения болтов, гаек и других деталей.
Преимущества
- Для долгой и надежной службы изделие выполнено из хром-ванадиевой стали
- Чтобы обеспечить удобство во время работы, в приспособление встроена трещотка, которая регулирует механизм подвижной губки, тем самым меняя размер зева
- В рукоятке ключа имеются отверстия, для завинчивания/отвинчивания креплений малых диаметров