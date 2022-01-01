Ключ разводной Кобальт 200 мм, с тонкими губками, 798-072

Преимущества

Для долгой и надежной службы изделие выполнено из хром-ванадиевой стали

Чтобы обеспечить удобство во время работы, в приспособление встроена трещотка, которая регулирует механизм подвижной губки, тем самым меняя размер зева

В рукоятке ключа имеются отверстия, для завинчивания/отвинчивания креплений малых диаметров

Ключ разводной 200 мм КОБАЛЬТ 647-550 - ручной инструмент, используется для вращения болтов, гаек и других деталей.