Аккумуляторная угловая шлифмашина Интерскол УШМ-125/18В 578.0.0.70 (диаметр диска 125 мм)

Преимущества

Устойчивость к перегрузке и перегреву

Плавный пуск снижает нагрузку на двигатель

Защита круга оснащена бесключевым креплением

Доп. рукоятка устанавливается в двух положениях

Лабиринтная защита нижнего подшипника шпинделя

Вся механика на шариковых и роликовых подшипниках качения

Блокировка шпинделя для замены круга и лыски под ключ на шпинделе

Экономичное использование ресурса аккумуляторных батарей за счет высокого КПД привода

Косозубая коническая передача для более равномерной передачи усилия и снижения уровня шума

Литий-ионная технология без эффекта памяти и саморазряда

Кейс для удобства хранения и переноски ИНТЕРСКОЛ УШМ-125/18В 578.0.0.70

Аккумуляторная угловая шлифмашина ИНТЕРСКОЛ УШМ-125/18В 578.0.0.70 разработана для профессионального применения. Позволяет выполнять работы по резке и шлифованию металла и камня. Бесщеточный привод обеспечивает высокую производительность и энергоэффективность. Корпус редуктора и нижняя крышка выполнены из алюминиевого сплава, что способствует лучшему отводу тепла. Воздухозаборные решетки расположены на максимально возможном расстоянии от точки обработки и дополнительно защищены металлической сеткой.