Разводной ключ Sitomo КР-36 (оксидированный)

Разводной ключ это самый необходимый инструмент для откручивания элементов резьбовых соединений из металла или пластиков (гаек, болтов, винтов). В арсенале каждого сантехника или слесаря есть этот инструмент. Уникальность которого определяется его функциональной конструкцией. Которая состоит из разводных губок и червячной передачи. При кручении червячного винта происходит движение подвижной губки ключа, за счёт этого меняется расстояние между губками. Простота и надёжность конструкции гарантируют эффективную работу при любых внешних условиях.