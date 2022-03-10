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Разводной ключ Sitomo КР-36 (оксидированный)
4.0
2
1 200 ₽
Разводные ключи
    Разводной ключ Sitomo КР-36 (оксидированный)
    Арт. Х1302983
    4.0
    2
    Разводной ключ Sitomo КР-36 (оксидированный)
    Разводной ключ Sitomo КР-36 (оксидированный)
      Разводной ключ Sitomo КР-36 (оксидированный)
      Разводной ключ Sitomo КР-36 (оксидированный)

      Разводной ключ Sitomo КР-36 (оксидированный)

      1 200 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. Х1302983
      4.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sitomo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. расстояние между губками, мм
      		36
      Длина, мм
      		300
      Все характеристики
      1 200 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Разводной ключ это самый необходимый инструмент для откручивания элементов резьбовых соединений из металла или пластиков (гаек, болтов, винтов). В арсенале каждого сантехника или слесаря есть этот инструмент. Уникальность которого определяется его функциональной конструкцией. Которая состоит из разводных губок и червячной передачи. При кручении червячного винта происходит движение подвижной губки ключа, за счёт этого меняется расстояние между губками. Простота и надёжность конструкции гарантируют эффективную работу при любых внешних условиях.