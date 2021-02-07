Строительный фен Интерскол ФЭ-2000Э
Арт. Х1272048
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Дисплей
|Нет
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Вес, кг
|1
- Строительный фен Интерскол ФЭ-2000Э 192.0.1.00 предназначен для прогревания замерзших труб, работы с подверженными температурному воздействию материалами, например пластиком, и прочих видов работ, требующих наличие высокой температуры.
Преимущества
- Фен позволяет установить его соплом вверх на стол, что очень удобно для целого ряда работ, когда надо удерживать обрабатываемый предмет двумя руками
- Большое количество насадок в комплекте для различного вида работ
- Малый вес для неутомительной работы
- Три режима работы: от 80 градусов- поток 300 л/мин, от 80 до 600 градусов - поток 300 л/мин, от 80 до 600 градусов - поток 500 л/мин
- На задней стороне фена расположен регулятор для плавного изменения температуры выдуваемого воздуха
- Аппарат оснащен многоразовым предохранителем