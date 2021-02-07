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Строительный фен Интерскол ФЭ-2000Э
2.8
12
2 399 ₽
3 230 ₽
Строительные фены
    Строительный фен Интерскол ФЭ-2000Э
    Арт. Х1272048
    2.8
    12
    Строительный фен Интерскол ФЭ-2000Э
    Строительный фен Интерскол ФЭ-2000Э
    Строительный фен Интерскол ФЭ-2000Э
    Строительный фен Интерскол ФЭ-2000Э
    Строительный фен Интерскол ФЭ-2000Э
    Строительный фен Интерскол ФЭ-2000Э
      Строительный фен Интерскол ФЭ-2000Э
      Строительный фен Интерскол ФЭ-2000Э
      Строительный фен Интерскол ФЭ-2000Э
      Строительный фен Интерскол ФЭ-2000Э
      Строительный фен Интерскол ФЭ-2000Э
      Строительный фен Интерскол ФЭ-2000Э

      Строительный фен Интерскол ФЭ-2000Э

      • -831 ₽
      2 399 ₽
      3 230 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1272048
      2.8
      12

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Дисплей
      		Нет
      Вес, кг
      		1
      Все характеристики
      • -831 ₽
      2 399 ₽
      3 230 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Строительный фен Интерскол ФЭ-2000Э 192.0.1.00 предназначен для прогревания замерзших труб, работы с подверженными температурному воздействию материалами, например пластиком, и прочих видов работ, требующих наличие высокой температуры.

        Преимущества

        • Фен позволяет установить его соплом вверх на стол, что очень удобно для целого ряда работ, когда надо удерживать обрабатываемый предмет двумя руками
        • Большое количество насадок в комплекте для различного вида работ
        • Малый вес для неутомительной работы
        • Три режима работы: от 80 градусов- поток 300 л/мин, от 80 до 600 градусов - поток 300 л/мин, от 80 до 600 градусов - поток 500 л/мин
        • На задней стороне фена расположен регулятор для плавного изменения температуры выдуваемого воздуха
        • Аппарат оснащен многоразовым предохранителем