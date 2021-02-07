Преимущества

Фен позволяет установить его соплом вверх на стол, что очень удобно для целого ряда работ, когда надо удерживать обрабатываемый предмет двумя руками

Большое количество насадок в комплекте для различного вида работ

Малый вес для неутомительной работы

Три режима работы: от 80 градусов- поток 300 л/мин, от 80 до 600 градусов - поток 300 л/мин, от 80 до 600 градусов - поток 500 л/мин

На задней стороне фена расположен регулятор для плавного изменения температуры выдуваемого воздуха

Аппарат оснащен многоразовым предохранителем

Строительный фен Интерскол ФЭ-2000Э 192.0.1.00 предназначен для прогревания замерзших труб, работы с подверженными температурному воздействию материалами, например пластиком, и прочих видов работ, требующих наличие высокой температуры.