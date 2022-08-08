Преимущества

Режим продувки обеспечивает не только деликатную сушку, но и охлаждение фена после завершения работы, что сводит риск перегрева к минимуму

Биметаллический термопредохранитель защищает нагревательный элемент от разрушения при возникновении нештатных ситуаций, например, при перекрытии выходного отверстия или перегрузке

Каркас нагревательного элемента сделан из самого жаростойкого материала — прессованной слюды, а также дополнен керамическими вставками. Это решение делает фен надежным и увеличивает его ресурс

Силовой переключатель от компании Defond обеспечивает быстрое и точное переключение рабочих режимов

Треугольный скребок и насадки (плоская, полукруглая, отражающая и редукционная) прилагаются к фену, это экономит ресурсы пользователя на поиск аксессуаров

Эргономичная рукоятка обеспечивает удобный захват и позволяет с комфортом выполнять даже интенсивную работу

Фен отлично сбалансирован, его можно установить на плоской поверхности соплом вверх без специальной подставки, чтобы избежать отключения при перерывах в работе

Длина сетевого кабеля составляет 3 метра, поэтому не придется использовать удлинитель, а благодаря резиновой изоляции можно работать в условиях низких температур

Технический фен Denzel HG-1800 - используется в качестве источника горячего воздуха для нагрева и просушивания различных материалов, снятия лакокрасочных покрытий, сварки изделий из пластика, дезинфекции, при проведении слесарных работ, ремонта и строительства