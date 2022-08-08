Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Технический фен Denzel HG-1800
5.0
1
Найти аналог
Строительные фены
    Технический фен Denzel HG-1800
    Арт. О00000033114
    5.0
    1
    Технический фен Denzel HG-1800
    Технический фен Denzel HG-1800
    Технический фен Denzel HG-1800
    Технический фен Denzel HG-1800
    Технический фен Denzel HG-1800
    Технический фен Denzel HG-1800
    Технический фен Denzel HG-1800
    Технический фен Denzel HG-1800
    Технический фен Denzel HG-1800
    Технический фен Denzel HG-1800
    Технический фен Denzel HG-1800
    Технический фен Denzel HG-1800
      Технический фен Denzel HG-1800
      Технический фен Denzel HG-1800
      Технический фен Denzel HG-1800
      Технический фен Denzel HG-1800
      Технический фен Denzel HG-1800
      Технический фен Denzel HG-1800
      Технический фен Denzel HG-1800
      Технический фен Denzel HG-1800
      Технический фен Denzel HG-1800
      Технический фен Denzel HG-1800
      Технический фен Denzel HG-1800
      Технический фен Denzel HG-1800

      Технический фен Denzel HG-1800

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000033114
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Дисплей
      		Нет
      Вес, кг
      		1.1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Технический фен Denzel HG-1800 - используется в качестве источника горячего воздуха для нагрева и просушивания различных материалов, снятия лакокрасочных покрытий, сварки изделий из пластика, дезинфекции, при проведении слесарных работ, ремонта и строительства

        Преимущества

        • Режим продувки обеспечивает не только деликатную сушку, но и охлаждение фена после завершения работы, что сводит риск перегрева к минимуму
        • Биметаллический термопредохранитель защищает нагревательный элемент от разрушения при возникновении нештатных ситуаций, например, при перекрытии выходного отверстия или перегрузке
        • Каркас нагревательного элемента сделан из самого жаростойкого материала — прессованной слюды, а также дополнен керамическими вставками. Это решение делает фен надежным и увеличивает его ресурс
        • Силовой переключатель от компании Defond обеспечивает быстрое и точное переключение рабочих режимов
        • Треугольный скребок и насадки (плоская, полукруглая, отражающая и редукционная) прилагаются к фену, это экономит ресурсы пользователя на поиск аксессуаров
        • Эргономичная рукоятка обеспечивает удобный захват и позволяет с комфортом выполнять даже интенсивную работу
        • Фен отлично сбалансирован, его можно установить на плоской поверхности соплом вверх без специальной подставки, чтобы избежать отключения при перерывах в работе
        • Длина сетевого кабеля составляет 3 метра, поэтому не придется использовать удлинитель, а благодаря резиновой изоляции можно работать в условиях низких температур