Строительный фен Энкор ПТЭ-2000/ДП
Арт. Х12660
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Дисплей
|Да
|
Вес, кг
|1
- Энкор ПТЭ-2000/ДП 50316 - бытовой электроприбор с множеством функций и удобным управлением. В спектр его использования входит: выполнение паяльных работ, удаление отслужившей свой век краски и отклеивание обоев, термоусадка полимеров. С помощью этого электроприбора можно приводить в рабочее состояние замёрзшие двигатели и водопроводы.
Преимущества
- Управление скоростью выхода горячего воздуха - можно изменять интенсивность воздушного потока от 250 до 500 литров в минуту
- Многофункциональность - можно паять, снимать лакокраску и обои, размораживать водопроводы и др.
- Длительный срок службы - пистолет оснащён нагревательным элементом на керамическом основании
- Электробезопасность - сетевой шнур заключен в надёжную резиновую изоляцию
- Удобное использование - закрытая рукоятка придаёт термопистолету Энкор ПТЭ-2000/ДП устойчивое положение, минимизируя возможность неосторожного соскальзывания с руки