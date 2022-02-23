Строительный фен Энкор ПТЭ-2000/ДП

Преимущества

Управление скоростью выхода горячего воздуха - можно изменять интенсивность воздушного потока от 250 до 500 литров в минуту

Многофункциональность - можно паять, снимать лакокраску и обои, размораживать водопроводы и др.

Длительный срок службы - пистолет оснащён нагревательным элементом на керамическом основании

Электробезопасность - сетевой шнур заключен в надёжную резиновую изоляцию

Удобное использование - закрытая рукоятка придаёт термопистолету Энкор ПТЭ-2000/ДП устойчивое положение, минимизируя возможность неосторожного соскальзывания с руки

Энкор ПТЭ-2000/ДП 50316 - бытовой электроприбор с множеством функций и удобным управлением. В спектр его использования входит: выполнение паяльных работ, удаление отслужившей свой век краски и отклеивание обоев, термоусадка полимеров. С помощью этого электроприбора можно приводить в рабочее состояние замёрзшие двигатели и водопроводы.