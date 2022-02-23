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Строительный фен Энкор ПТЭ-2000/ДП
4.8
4
2 700 ₽
Строительные фены
    Строительный фен Энкор ПТЭ-2000/ДП
    Арт. Х12660
    4.8
    4
    Строительный фен Энкор ПТЭ-2000/ДП
    Строительный фен Энкор ПТЭ-2000/ДП
    Строительный фен Энкор ПТЭ-2000/ДП
    Строительный фен Энкор ПТЭ-2000/ДП
    Строительный фен Энкор ПТЭ-2000/ДП
    Строительный фен Энкор ПТЭ-2000/ДП
    Строительный фен Энкор ПТЭ-2000/ДП
      Строительный фен Энкор ПТЭ-2000/ДП
      Строительный фен Энкор ПТЭ-2000/ДП
      Строительный фен Энкор ПТЭ-2000/ДП
      Строительный фен Энкор ПТЭ-2000/ДП
      Строительный фен Энкор ПТЭ-2000/ДП
      Строительный фен Энкор ПТЭ-2000/ДП
      Строительный фен Энкор ПТЭ-2000/ДП

      Строительный фен Энкор ПТЭ-2000/ДП

      2 700 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х12660
      4.8
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Дисплей
      		Да
      Вес, кг
      		1
      Все характеристики
      2 700 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Энкор ПТЭ-2000/ДП 50316 - бытовой электроприбор с множеством функций и удобным управлением. В спектр его использования входит: выполнение паяльных работ, удаление отслужившей свой век краски и отклеивание обоев, термоусадка полимеров. С помощью этого электроприбора можно приводить в рабочее состояние замёрзшие двигатели и водопроводы.

        Преимущества

        • Управление скоростью выхода горячего воздуха - можно изменять интенсивность воздушного потока от 250 до 500 литров в минуту
        • Многофункциональность - можно паять, снимать лакокраску и обои, размораживать водопроводы и др.
        • Длительный срок службы - пистолет оснащён нагревательным элементом на керамическом основании
        • Электробезопасность - сетевой шнур заключен в надёжную резиновую изоляцию
        • Удобное использование - закрытая рукоятка придаёт термопистолету Энкор ПТЭ-2000/ДП устойчивое положение, минимизируя возможность неосторожного соскальзывания с руки