Строительный фен Вихрь ТП-2000РД
Арт. О00000013136
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Дисплей
|Да
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Вес, кг
|0.75
- Термопистолет Вихрь ТП-2000РД 72/2/4 подходит для удаления лакокрасочных покрытий, пайки и фиксации с использованием различных материалов. Он оснащен ЖК-дисплеем с цифровым индикатором, облегчающим подбор оптимальной температуры в зависимости от требуемой точности работы.
Преимущества
- Многофункциональность Вихрь ТП-2000РД 72/2/4 - можно паять, снимать лакокраску и обои, размораживать водопроводы и др.
- Возможна регулировка режима работы: температуры и потока воздуха
- Удобное использование - закрытая рукоятка придаёт устойчивое положение, минимизируя возможность неосторожного соскальзывания с руки
- Резиновая вставка на рукоятке - для комфортного рабочего процесса
- Чемодан для удобства хранения и переноски инструмента