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Строительный фен Вихрь ТП-2000РД
5.0
2
Найти аналог
Строительные фены
    Строительный фен Вихрь ТП-2000РД
    Арт. О00000013136
    5.0
    2
    Строительный фен Вихрь ТП-2000РД
    Строительный фен Вихрь ТП-2000РД
    Строительный фен Вихрь ТП-2000РД
      Строительный фен Вихрь ТП-2000РД
      Строительный фен Вихрь ТП-2000РД
      Строительный фен Вихрь ТП-2000РД

      Строительный фен Вихрь ТП-2000РД

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013136
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Дисплей
      		Да
      Вес, кг
      		0.75
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Термопистолет Вихрь ТП-2000РД 72/2/4 подходит для удаления лакокрасочных покрытий, пайки и фиксации с использованием различных материалов. Он оснащен ЖК-дисплеем с цифровым индикатором, облегчающим подбор оптимальной температуры в зависимости от требуемой точности работы.

        Преимущества

        • Многофункциональность Вихрь ТП-2000РД 72/2/4 - можно паять, снимать лакокраску и обои, размораживать водопроводы и др.
        • Возможна регулировка режима работы: температуры и потока воздуха
        • Удобное использование - закрытая рукоятка придаёт устойчивое положение, минимизируя возможность неосторожного соскальзывания с руки
        • Резиновая вставка на рукоятке - для комфортного рабочего процесса
        • Чемодан для удобства хранения и переноски инструмента