Строительный фен Вихрь ТП-2000Р
Арт. О00000013191
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Дисплей
|Нет
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Вес, кг
|0.88
- Термопистолет Вихрь ТП-2000Р 72/2/3 подходит для удаления лакокрасочных покрытий, пайки и фиксации с использованием различных материалов.
Преимущества
- Многофункциональность Вихрь ТП-2000Р 72/2/3 - можно паять, снимать лакокраску и обои, размораживать водопроводы и др.
- Возможна регулировка режима работы: температуры и потока воздуха
- Удобное использование - закрытая рукоятка придаёт устойчивое положение, минимизируя возможность неосторожного соскальзывания с руки
- Обрезиненная рукоятка - для более комфортной работы
- Чемодан для удобства хранения и переноски инструмента