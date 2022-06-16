Строительный фен Вихрь ТП-2000Р

Преимущества

Многофункциональность Вихрь ТП-2000Р 72/2/3 - можно паять, снимать лакокраску и обои, размораживать водопроводы и др.

Возможна регулировка режима работы: температуры и потока воздуха

Удобное использование - закрытая рукоятка придаёт устойчивое положение, минимизируя возможность неосторожного соскальзывания с руки

Обрезиненная рукоятка - для более комфортной работы

Чемодан для удобства хранения и переноски инструмента

Термопистолет Вихрь ТП-2000Р 72/2/3 подходит для удаления лакокрасочных покрытий, пайки и фиксации с использованием различных материалов.