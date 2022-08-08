Технический фен Denzel HG-2000M [сетевой, 2000 вт., температура: 50/600 °С, поток воздуха 250/500 л/мин]

Преимущества

Фен работает в трех режимах: низкая производительность с выбором температуры, высокая производительность с выбором температуры и режим продувки. Последний помогает охладить фен и исключить тепловой удар после отключения

Плавная аналоговая настройка температуры обеспечивает выполнение целого спектра задач — от деликатного просушивания до сварки и пайки

Двухуровневая защита отключает фен при возникновении риска перегрева или перегрузки. Это позволяет избежать поломок и сохранить рабочий ресурс инструмента

Переключатель режимов от известной марки Defond безупречно справляется со своими задачами даже спустя длительное время

Конструкция корпуса позволяет надежно зафиксировать фен в вертикальном положении соплом вверх без использования подставок. Такое решение помогает избежать отключения при перерыве в работе

D-образная ручка защищает руку оператора от получения ожогов из-за соприкосновения с раскаленной поверхностью или обратного потока горячего воздуха

Трехметровый сетевой кабель позволяет расширить зону использования фена и увеличить его маневренность, не используя удлинитель

Резиновая изоляция на кабеле позволяет без риска поломки работать при низких температурах

Небольшой вес фена 940 грамм обеспечивает комфорт даже при длительном использовании

Технический фен Denzel HG-2000M подходит для снятия лака и краски с различных поверхностей, размораживания и пайки труб, создания изгиба в пластиковых деталях, генерации точечного теплового потока для нагрева небольших участков и др. Справиться с этими задачами ему помогает треугольный скребок и насадки: плоская, полукруглая, отражающая и редукционная