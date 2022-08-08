Технический фен Denzel HG-2000M [сетевой, 2000 вт., температура: 50/600 °С, поток воздуха 250/500 л/мин]
Арт. О00000033115
Технический фен Denzel HG-2000M [сетевой, 2000 вт., температура: 50/600 °С, поток воздуха 250/500 л/мин]
Арт. О00000033115
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Дисплей
|Нет
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Вес, кг
|1.2
- Технический фен Denzel HG-2000M подходит для снятия лака и краски с различных поверхностей, размораживания и пайки труб, создания изгиба в пластиковых деталях, генерации точечного теплового потока для нагрева небольших участков и др. Справиться с этими задачами ему помогает треугольный скребок и насадки: плоская, полукруглая, отражающая и редукционная
Преимущества
- Фен работает в трех режимах: низкая производительность с выбором температуры, высокая производительность с выбором температуры и режим продувки. Последний помогает охладить фен и исключить тепловой удар после отключения
- Плавная аналоговая настройка температуры обеспечивает выполнение целого спектра задач — от деликатного просушивания до сварки и пайки
- Двухуровневая защита отключает фен при возникновении риска перегрева или перегрузки. Это позволяет избежать поломок и сохранить рабочий ресурс инструмента
- Переключатель режимов от известной марки Defond безупречно справляется со своими задачами даже спустя длительное время
- Конструкция корпуса позволяет надежно зафиксировать фен в вертикальном положении соплом вверх без использования подставок. Такое решение помогает избежать отключения при перерыве в работе
- D-образная ручка защищает руку оператора от получения ожогов из-за соприкосновения с раскаленной поверхностью или обратного потока горячего воздуха
- Трехметровый сетевой кабель позволяет расширить зону использования фена и увеличить его маневренность, не используя удлинитель
- Резиновая изоляция на кабеле позволяет без риска поломки работать при низких температурах
- Небольшой вес фена 940 грамм обеспечивает комфорт даже при длительном использовании