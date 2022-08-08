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Технический фен Denzel HG-2000M [сетевой, 2000 вт., температура: 50/600 °С, поток воздуха 250/500 л/мин]
5.0
1
Найти аналог
Строительные фены
    Технический фен Denzel HG-2000M [сетевой, 2000 вт., температура: 50/600 °С, поток воздуха 250/500 л/мин]
    Арт. О00000033115
    5.0
    1
    Технический фен Denzel HG-2000M [сетевой, 2000 вт., температура: 50/600 °С, поток воздуха 250/500 л/мин]
    Технический фен Denzel HG-2000M [сетевой, 2000 вт., температура: 50/600 °С, поток воздуха 250/500 л/мин]
    Технический фен Denzel HG-2000M [сетевой, 2000 вт., температура: 50/600 °С, поток воздуха 250/500 л/мин]
    Технический фен Denzel HG-2000M [сетевой, 2000 вт., температура: 50/600 °С, поток воздуха 250/500 л/мин]
    Технический фен Denzel HG-2000M [сетевой, 2000 вт., температура: 50/600 °С, поток воздуха 250/500 л/мин]
    Технический фен Denzel HG-2000M [сетевой, 2000 вт., температура: 50/600 °С, поток воздуха 250/500 л/мин]
    Технический фен Denzel HG-2000M [сетевой, 2000 вт., температура: 50/600 °С, поток воздуха 250/500 л/мин]
    Технический фен Denzel HG-2000M [сетевой, 2000 вт., температура: 50/600 °С, поток воздуха 250/500 л/мин]
    Технический фен Denzel HG-2000M [сетевой, 2000 вт., температура: 50/600 °С, поток воздуха 250/500 л/мин]
    Технический фен Denzel HG-2000M [сетевой, 2000 вт., температура: 50/600 °С, поток воздуха 250/500 л/мин]
    Технический фен Denzel HG-2000M [сетевой, 2000 вт., температура: 50/600 °С, поток воздуха 250/500 л/мин]
    Технический фен Denzel HG-2000M [сетевой, 2000 вт., температура: 50/600 °С, поток воздуха 250/500 л/мин]
      Технический фен Denzel HG-2000M [сетевой, 2000 вт., температура: 50/600 °С, поток воздуха 250/500 л/мин]
      Технический фен Denzel HG-2000M [сетевой, 2000 вт., температура: 50/600 °С, поток воздуха 250/500 л/мин]
      Технический фен Denzel HG-2000M [сетевой, 2000 вт., температура: 50/600 °С, поток воздуха 250/500 л/мин]
      Технический фен Denzel HG-2000M [сетевой, 2000 вт., температура: 50/600 °С, поток воздуха 250/500 л/мин]
      Технический фен Denzel HG-2000M [сетевой, 2000 вт., температура: 50/600 °С, поток воздуха 250/500 л/мин]
      Технический фен Denzel HG-2000M [сетевой, 2000 вт., температура: 50/600 °С, поток воздуха 250/500 л/мин]
      Технический фен Denzel HG-2000M [сетевой, 2000 вт., температура: 50/600 °С, поток воздуха 250/500 л/мин]
      Технический фен Denzel HG-2000M [сетевой, 2000 вт., температура: 50/600 °С, поток воздуха 250/500 л/мин]
      Технический фен Denzel HG-2000M [сетевой, 2000 вт., температура: 50/600 °С, поток воздуха 250/500 л/мин]
      Технический фен Denzel HG-2000M [сетевой, 2000 вт., температура: 50/600 °С, поток воздуха 250/500 л/мин]
      Технический фен Denzel HG-2000M [сетевой, 2000 вт., температура: 50/600 °С, поток воздуха 250/500 л/мин]
      Технический фен Denzel HG-2000M [сетевой, 2000 вт., температура: 50/600 °С, поток воздуха 250/500 л/мин]

      Технический фен Denzel HG-2000M [сетевой, 2000 вт., температура: 50/600 °С, поток воздуха 250/500 л/мин]

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000033115
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Дисплей
      		Нет
      Вес, кг
      		1.2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Технический фен Denzel HG-2000M подходит для снятия лака и краски с различных поверхностей, размораживания и пайки труб, создания изгиба в пластиковых деталях, генерации точечного теплового потока для нагрева небольших участков и др. Справиться с этими задачами ему помогает треугольный скребок и насадки: плоская, полукруглая, отражающая и редукционная

        Преимущества

        • Фен работает в трех режимах: низкая производительность с выбором температуры, высокая производительность с выбором температуры и режим продувки. Последний помогает охладить фен и исключить тепловой удар после отключения
        • Плавная аналоговая настройка температуры обеспечивает выполнение целого спектра задач — от деликатного просушивания до сварки и пайки
        • Двухуровневая защита отключает фен при возникновении риска перегрева или перегрузки. Это позволяет избежать поломок и сохранить рабочий ресурс инструмента
        • Переключатель режимов от известной марки Defond безупречно справляется со своими задачами даже спустя длительное время
        • Конструкция корпуса позволяет надежно зафиксировать фен в вертикальном положении соплом вверх без использования подставок. Такое решение помогает избежать отключения при перерыве в работе
        • D-образная ручка защищает руку оператора от получения ожогов из-за соприкосновения с раскаленной поверхностью или обратного потока горячего воздуха
        • Трехметровый сетевой кабель позволяет расширить зону использования фена и увеличить его маневренность, не используя удлинитель
        • Резиновая изоляция на кабеле позволяет без риска поломки работать при низких температурах
        • Небольшой вес фена 940 грамм обеспечивает комфорт даже при длительном использовании