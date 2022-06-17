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Строительный фен Вихрь ТП-2000М
4.5
2
978 ₽
Строительные фены
    Строительный фен Вихрь ТП-2000М
    Арт. О00000010601
    4.5
    2
    Строительный фен Вихрь ТП-2000М
    Строительный фен Вихрь ТП-2000М
    Строительный фен Вихрь ТП-2000М
    Строительный фен Вихрь ТП-2000М
      Строительный фен Вихрь ТП-2000М
      Строительный фен Вихрь ТП-2000М
      Строительный фен Вихрь ТП-2000М
      Строительный фен Вихрь ТП-2000М

      Строительный фен Вихрь ТП-2000М

      978 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000010601
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Дисплей
      		Нет
      Вес, кг
      		1
      Все характеристики
      978 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Термопистолет Вихрь ТП-2000М применяется при выполнении отделочных, ремонтных и строительных задач. Так, с его помощью можно производить удаление лакокрасочного покрытия, сварку пластмассовых изделий и их формовку. Термопистолет Вихрь ТП-2000М может использоваться и для облегчения отклеивания соединенных клеем поверхностей, нагрева трубного соединения для лучшей посадки, обработки поверхности горячим воздухом. Если необходимо произвести пайку или обработку металла, электроинструмент Вихрь ТП-2000М 72/2/2 прекрасно справится с этой задачей. Также как он справляется с пайкой оловянным или серебряным припоем, термопистолет мощностью в два килоВатта будет полезен при плавлении материалов для их фиксации. Это легкое и простое электрическое устройство после первого же применения станет полезным на повседневной основе.

        Преимущества термопистолета Вихрь ТП-2000М 72/2/2:

        • Простой в управлении;
        • Мощный;
        • Надежный;
        • Универсальный.

        Комплектация:

        • Термопистолет;
        • Кабель питания;
        • Паспорт;
        • Упаковка.