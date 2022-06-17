Строительный фен Вихрь ТП-2000М

Термопистолет Вихрь ТП-2000М применяется при выполнении отделочных, ремонтных и строительных задач. Так, с его помощью можно производить удаление лакокрасочного покрытия, сварку пластмассовых изделий и их формовку. Термопистолет Вихрь ТП-2000М может использоваться и для облегчения отклеивания соединенных клеем поверхностей, нагрева трубного соединения для лучшей посадки, обработки поверхности горячим воздухом. Если необходимо произвести пайку или обработку металла, электроинструмент Вихрь ТП-2000М 72/2/2 прекрасно справится с этой задачей. Также как он справляется с пайкой оловянным или серебряным припоем, термопистолет мощностью в два килоВатта будет полезен при плавлении материалов для их фиксации. Это легкое и простое электрическое устройство после первого же применения станет полезным на повседневной основе.

Преимущества термопистолета Вихрь ТП-2000М 72/2/2:

Простой в управлении;

Мощный;

Надежный;

Универсальный.

Комплектация: