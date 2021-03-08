Строительный фен Союз ТПС-18002
Арт. Х1272062
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Дисплей
|Нет
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Вес, кг
|1
- Строительный фен Союз ТПС-18002 используется для сварки, сушки клеев, удаления лакокрасочных покрытий и прочего. Сопло выполнено из термоустойчивого сплава, что гарантирует долгий срок службы без деформации. В комплект входят 2 насадки, что позволяет приступать к работе сразу после покупки.
Преимущества
- Подходит для широкого спектра работ
- Корпус технического фена Союз ТПС-18002 из ударопрочного пластика - для долгого срока службы
- Выбор режима работы - для выполнения различных задач
- В комплекте 2 насадки