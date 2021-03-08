Преимущества

Подходит для широкого спектра работ

Корпус технического фена Союз ТПС-18002 из ударопрочного пластика - для долгого срока службы

Выбор режима работы - для выполнения различных задач

В комплекте 2 насадки

Строительный фен Союз ТПС-18002 используется для сварки, сушки клеев, удаления лакокрасочных покрытий и прочего. Сопло выполнено из термоустойчивого сплава, что гарантирует долгий срок службы без деформации. В комплект входят 2 насадки, что позволяет приступать к работе сразу после покупки.