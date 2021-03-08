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Строительный фен Союз ТПС-18002
4.9
9
1 350 ₽
Строительные фены
    Строительный фен Союз ТПС-18002
    Арт. Х1272062
    4.9
    9
    Строительный фен Союз ТПС-18002
    Строительный фен Союз ТПС-18002
    Строительный фен Союз ТПС-18002
    Строительный фен Союз ТПС-18002
    Строительный фен Союз ТПС-18002
      Строительный фен Союз ТПС-18002
      Строительный фен Союз ТПС-18002
      Строительный фен Союз ТПС-18002
      Строительный фен Союз ТПС-18002
      Строительный фен Союз ТПС-18002

      Строительный фен Союз ТПС-18002

      1 350 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х1272062
      4.9
      9

      Характеристики

      Производитель
      		Союз
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Дисплей
      		Нет
      Вес, кг
      		1
      Все характеристики
      1 350 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Строительный фен Союз ТПС-18002 используется для сварки, сушки клеев, удаления лакокрасочных покрытий и прочего. Сопло выполнено из термоустойчивого сплава, что гарантирует долгий срок службы без деформации. В комплект входят 2 насадки, что позволяет приступать к работе сразу после покупки.

        Преимущества

        • Подходит для широкого спектра работ
        • Корпус технического фена Союз ТПС-18002 из ударопрочного пластика - для долгого срока службы
        • Выбор режима работы - для выполнения различных задач
        • В комплекте 2 насадки