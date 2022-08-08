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Строительный фен Deko HG2000W 063-4166, 2000 Вт, 2 скорости, защита от перегрева
5.0
1
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Строительные фены
    Строительный фен Deko HG2000W 063-4166, 2000 Вт, 2 скорости, защита от перегрева
    Арт. О00000034990
    5.0
    1
    Строительный фен Deko HG2000W 063-4166, 2000 Вт, 2 скорости, защита от перегрева
    Строительный фен Deko HG2000W 063-4166, 2000 Вт, 2 скорости, защита от перегрева
    Строительный фен Deko HG2000W 063-4166, 2000 Вт, 2 скорости, защита от перегрева
    Строительный фен Deko HG2000W 063-4166, 2000 Вт, 2 скорости, защита от перегрева
    Строительный фен Deko HG2000W 063-4166, 2000 Вт, 2 скорости, защита от перегрева
      Строительный фен Deko HG2000W 063-4166, 2000 Вт, 2 скорости, защита от перегрева
      Строительный фен Deko HG2000W 063-4166, 2000 Вт, 2 скорости, защита от перегрева
      Строительный фен Deko HG2000W 063-4166, 2000 Вт, 2 скорости, защита от перегрева
      Строительный фен Deko HG2000W 063-4166, 2000 Вт, 2 скорости, защита от перегрева
      Строительный фен Deko HG2000W 063-4166, 2000 Вт, 2 скорости, защита от перегрева

      Строительный фен Deko HG2000W 063-4166, 2000 Вт, 2 скорости, защита от перегрева

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000034990
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Deko
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Малайзия
      Дисплей
      		Нет
      Вес, кг
      		0.7
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Строительный фен DEKO HG2000W, 2000Вт, 2 скорости, защита от перегрева 063-4166 используется для широкого спектра задач: формование/сварка изделии? из ПВХ, полистирола, акрилового пластика, плексигласа, сушки красок, заливочных масс, клеев, удаление герметиков, лакокрасочных/ковровых покрытии?, обоев, для усадки термоусадочных шлангов, размораживания

        Преимущества

        • Сочетает в себе компактность, легкость, простоту в использовании