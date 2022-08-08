Строительный фен Deko HG2000W 063-4166, 2000 Вт, 2 скорости, защита от перегрева
Арт. О00000034990
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Малайзия
|
Дисплей
|Нет
|
Вес, кг
|0.7
- Строительный фен DEKO HG2000W, 2000Вт, 2 скорости, защита от перегрева 063-4166 используется для широкого спектра задач: формование/сварка изделии? из ПВХ, полистирола, акрилового пластика, плексигласа, сушки красок, заливочных масс, клеев, удаление герметиков, лакокрасочных/ковровых покрытии?, обоев, для усадки термоусадочных шлангов, размораживания
Преимущества
- Сочетает в себе компактность, легкость, простоту в использовании