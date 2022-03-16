Строительный фен Sturm HG2004
Арт. Х1272066
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Дисплей
|Нет
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Вес, кг
|2
- Строительный фен Sturm HG2004 имеет два режима работы. Малый вес и обрезиненная рукоятка способствуют комфортной работе пользователя. В комплект поставки входят 4 сопла и скребок, благодаря чему можно приступать к работе сразу после покупки. Инструмент поставляется в пластиковом кейсе, что решает вопрос хранения и транспортировки. Длина кабеля составляет 2 м.
Преимущества
- Небольшой вес (0.68 кг)
- Вентиляционные отверстия - для долгого срока службы
- Обрезиненная рукоятка - для комфортной работы
- 4 сопла и скребок в комплекте
- Инструмент поставляется в кейсе - для удобства хранения и транспортировки