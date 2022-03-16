Преимущества

Небольшой вес (0.68 кг)

Вентиляционные отверстия - для долгого срока службы

Обрезиненная рукоятка - для комфортной работы

4 сопла и скребок в комплекте

Инструмент поставляется в кейсе - для удобства хранения и транспортировки

Строительный фен Sturm HG2004 имеет два режима работы. Малый вес и обрезиненная рукоятка способствуют комфортной работе пользователя. В комплект поставки входят 4 сопла и скребок, благодаря чему можно приступать к работе сразу после покупки. Инструмент поставляется в пластиковом кейсе, что решает вопрос хранения и транспортировки. Длина кабеля составляет 2 м.