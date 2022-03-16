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Строительный фен Sturm HG2004
5.0
2
2 450 ₽
Строительные фены
    Строительный фен Sturm HG2004
    Арт. Х1272066
    5.0
    2
    Строительный фен Sturm HG2004
    Строительный фен Sturm HG2004
    Строительный фен Sturm HG2004
    Строительный фен Sturm HG2004
    Строительный фен Sturm HG2004
      Строительный фен Sturm HG2004
      Строительный фен Sturm HG2004
      Строительный фен Sturm HG2004
      Строительный фен Sturm HG2004
      Строительный фен Sturm HG2004

      Строительный фен Sturm HG2004

      2 450 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1272066
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Дисплей
      		Нет
      Вес, кг
      		2
      Все характеристики
      2 450 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Строительный фен Sturm HG2004 имеет два режима работы. Малый вес и обрезиненная рукоятка способствуют комфортной работе пользователя. В комплект поставки входят 4 сопла и скребок, благодаря чему можно приступать к работе сразу после покупки. Инструмент поставляется в пластиковом кейсе, что решает вопрос хранения и транспортировки. Длина кабеля составляет 2 м.

        Преимущества

        • Небольшой вес (0.68 кг)
        • Вентиляционные отверстия - для долгого срока службы
        • Обрезиненная рукоятка - для комфортной работы
        • 4 сопла и скребок в комплекте
        • Инструмент поставляется в кейсе - для удобства хранения и транспортировки