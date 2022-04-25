Разводной ключ Rothenberger 200 мм 7.0442
Арт. X656142
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Испания
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Родина бренда
|Германия
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Макс. расстояние между губками, мм
|25
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Длина, мм
|210
- Разводной ключ 8", 25 мм Rothenberger 70442 - прочный и надежный ручной инструмент для работы с крепежными элементами различных размеров. Ключ легко регулируется под нужный размер болта или гайки при помощи ролика с правым ходом.
Преимущества:
- Немецкое качество;
- Продолжительный срок службы;
- Надежная конструкция;
- Простое использование;
- Стойкость к износу;
- Защита от коррозии.