Разводной ключ Rothenberger 200 мм 7.0442

Преимущества:

Немецкое качество;

Продолжительный срок службы;

Надежная конструкция;

Простое использование;

Стойкость к износу;

Защита от коррозии.

Разводной ключ 8", 25 мм Rothenberger 70442 - прочный и надежный ручной инструмент для работы с крепежными элементами различных размеров. Ключ легко регулируется под нужный размер болта или гайки при помощи ролика с правым ходом.