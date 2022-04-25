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Разводной ключ Rothenberger 200 мм 7.0442
5.0
2
4 040 ₽
Разводные ключи
    Разводной ключ Rothenberger 200 мм 7.0442
    Арт. X656142
    5.0
    2
    Разводной ключ Rothenberger 200 мм 7.0442
    Разводной ключ Rothenberger 200 мм 7.0442
    Разводной ключ Rothenberger 200 мм 7.0442
      Разводной ключ Rothenberger 200 мм 7.0442
      Разводной ключ Rothenberger 200 мм 7.0442
      Разводной ключ Rothenberger 200 мм 7.0442

      Разводной ключ Rothenberger 200 мм 7.0442

      4 040 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X656142
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Rothenberger
      Страна производства
      		Испания
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. расстояние между губками, мм
      		25
      Длина, мм
      		210
      Все характеристики
      4 040 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Разводной ключ 8", 25 мм Rothenberger 70442 - прочный и надежный ручной инструмент для работы с крепежными элементами различных размеров. Ключ легко регулируется под нужный размер болта или гайки при помощи ролика с правым ходом.

        Преимущества:

        • Немецкое качество;
        • Продолжительный срок службы;
        • Надежная конструкция;
        • Простое использование;
        • Стойкость к износу;
        • Защита от коррозии.