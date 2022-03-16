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Ножовка по пенобетону Matrix 23380 (500 мм)
5.0
2
1 600 ₽
Ножовки по пенобетону
    Ножовка по пенобетону Matrix 23380 (500 мм)
    Арт. Х1305336
    5.0
    2
    Ножовка по пенобетону Matrix 23380 (500 мм)
    Ножовка по пенобетону Matrix 23380 (500 мм)
      Ножовка по пенобетону Matrix 23380 (500 мм)
      Ножовка по пенобетону Matrix 23380 (500 мм)

      Ножовка по пенобетону Matrix 23380 (500 мм)

      1 600 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. Х1305336
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип ножовки
      		ножовка по пенобетону
      Длина лезвия, мм
      		500
      Все характеристики
      1 600 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ножовка по пенобетону MATRIX 23380 – удобный ручной инструмент для распиливания строительных блоков. Оснащена рукояткой из двух компонентов, которые обеспечивают надежное и комфортное удержание инструмента во время работы. Ножовка MATRIX 23380 обладает зубьями, заточенными под специальным углом, позволяющим разрезать пенобетон ровно и чисто. Твердосплавные напайки на зубьях продлевают их срок службы. Все лезвие имеет тефлоновое покрытие для защиты инструмента от коррозии. Купить ножовку MATRIX 23380 по пенобетону вы можете с доставкой в Интернет-магазине “Бигам”.

        Преимущества MATRIX 23380

        • Двухкомпонентная рукоять
        • Особый угол заточки зубьев
        • Напайки на зубьях из твердого сплава
        • Антикоррозийное покрытие

        Комплектация

        • Ножовка
        • Упаковка