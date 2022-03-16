Ножовка по пенобетону Matrix 23380 (500 мм)

Ножовка по пенобетону MATRIX 23380 – удобный ручной инструмент для распиливания строительных блоков. Оснащена рукояткой из двух компонентов, которые обеспечивают надежное и комфортное удержание инструмента во время работы. Ножовка MATRIX 23380 обладает зубьями, заточенными под специальным углом, позволяющим разрезать пенобетон ровно и чисто. Твердосплавные напайки на зубьях продлевают их срок службы. Все лезвие имеет тефлоновое покрытие для защиты инструмента от коррозии. Купить ножовку MATRIX 23380 по пенобетону вы можете с доставкой в Интернет-магазине “Бигам”.

Преимущества MATRIX 23380

Двухкомпонентная рукоять

Особый угол заточки зубьев

Напайки на зубьях из твердого сплава

Антикоррозийное покрытие

Комплектация