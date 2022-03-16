Ножовка по пенобетону Matrix 23380 (500 мм)
Арт. Х1305336
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип ножовки
|ножовка по пенобетону
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Длина лезвия, мм
|500
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- Ножовка по пенобетону MATRIX 23380 – удобный ручной инструмент для распиливания строительных блоков. Оснащена рукояткой из двух компонентов, которые обеспечивают надежное и комфортное удержание инструмента во время работы. Ножовка MATRIX 23380 обладает зубьями, заточенными под специальным углом, позволяющим разрезать пенобетон ровно и чисто. Твердосплавные напайки на зубьях продлевают их срок службы. Все лезвие имеет тефлоновое покрытие для защиты инструмента от коррозии. Купить ножовку MATRIX 23380 по пенобетону вы можете с доставкой в Интернет-магазине “Бигам”.
Преимущества MATRIX 23380
- Двухкомпонентная рукоять
- Особый угол заточки зубьев
- Напайки на зубьях из твердого сплава
- Антикоррозийное покрытие
Комплектация
- Ножовка
- Упаковка