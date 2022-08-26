Рожковый ключ Berger BG1086, 8x10 мм

Преимущества

Материал Berger BG BG1086: прочная и качественная хром-ванадиевая сталь

Матовое антикоррозийное хромовое покрытие "сатин"

Рабочие части отогнуты под углом 15° к продольной оси для более комфортной работы в труднодоступных местах

Двухсторонняя маркировка ключа облегчает идентификацию

Рожковый ключ 8х10мм Berger BG BG1086 имеет по две головки с открытым зевом для возможности работы с крепежными элементами разных размеров. Изделие широко распространены для эксплуатации в слесарных мастерских, в быту, ремонтно-сборочных цехах, сервисах по техническому обслуживанию различной техники и автомобилей.