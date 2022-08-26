Рожковый ключ Berger BG1086, 8x10 мм
Арт. О00000034388
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|двусторонний
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Размер ключа, мм
|8, 10
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- Рожковый ключ 8х10мм Berger BG BG1086 имеет по две головки с открытым зевом для возможности работы с крепежными элементами разных размеров. Изделие широко распространены для эксплуатации в слесарных мастерских, в быту, ремонтно-сборочных цехах, сервисах по техническому обслуживанию различной техники и автомобилей.
Преимущества
- Материал Berger BG BG1086: прочная и качественная хром-ванадиевая сталь
- Матовое антикоррозийное хромовое покрытие "сатин"
- Рабочие части отогнуты под углом 15° к продольной оси для более комфортной работы в труднодоступных местах
- Двухсторонняя маркировка ключа облегчает идентификацию