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Рожковый ключ Berger BG1086, 8x10 мм
5.0
2
140 ₽
Рожковые гаечные ключи
    Рожковый ключ Berger BG1086, 8x10 мм
    Арт. О00000034388
    5.0
    2
    Рожковый ключ Berger BG1086, 8x10 мм
    Рожковый ключ Berger BG1086, 8x10 мм
    Рожковый ключ Berger BG1086, 8x10 мм
    Рожковый ключ Berger BG1086, 8x10 мм
      Рожковый ключ Berger BG1086, 8x10 мм
      Рожковый ключ Berger BG1086, 8x10 мм
      Рожковый ключ Berger BG1086, 8x10 мм
      Рожковый ключ Berger BG1086, 8x10 мм

      Рожковый ключ Berger BG1086, 8x10 мм

      140 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000034388
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Berger BG
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		двусторонний
      Размер ключа, мм
      		8, 10
      Все характеристики
      140 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Рожковый ключ 8х10мм Berger BG BG1086 имеет по две головки с открытым зевом для возможности работы с крепежными элементами разных размеров. Изделие широко распространены для эксплуатации в слесарных мастерских, в быту, ремонтно-сборочных цехах, сервисах по техническому обслуживанию различной техники и автомобилей.

        Преимущества

        • Материал Berger BG BG1086: прочная и качественная хром-ванадиевая сталь
        • Матовое антикоррозийное хромовое покрытие "сатин"
        • Рабочие части отогнуты под углом 15° к продольной оси для более комфортной работы в труднодоступных местах
        • Двухсторонняя маркировка ключа облегчает идентификацию