Рожковый ключ Berger BG1084, 6x7 мм

Преимущества

Материал Berger BG BG1084: прочная и качественная хром-ванадиевая сталь

Матовое антикоррозийное хромовое покрытие "сатин"

Рабочие части отогнуты под углом 15° к продольной оси для более комфортной работы в труднодоступных местах

Двухсторонняя маркировка ключа облегчает идентификацию

Рожковый ключ 6х7мм Berger BG BG1084 - двусторонний инструмент для ручного откручивания/закручивания болтов и гаек разных размеров. Изделие выполнены из качественной стали высокой прочности. Устойчив к коррозии и высоким нагрузкам.