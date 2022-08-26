Рожковый ключ Berger BG1084, 6x7 мм
Арт. О00000034386
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|двусторонний
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Размер ключа, мм
|6, 7
- Рожковый ключ 6х7мм Berger BG BG1084 - двусторонний инструмент для ручного откручивания/закручивания болтов и гаек разных размеров. Изделие выполнены из качественной стали высокой прочности. Устойчив к коррозии и высоким нагрузкам.
Преимущества
- Материал Berger BG BG1084: прочная и качественная хром-ванадиевая сталь
- Матовое антикоррозийное хромовое покрытие "сатин"
- Рабочие части отогнуты под углом 15° к продольной оси для более комфортной работы в труднодоступных местах
- Двухсторонняя маркировка ключа облегчает идентификацию