Рожковый ключ Berger BG1085, 7х8 мм
Арт. О00000034387
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|двусторонний
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Размер ключа, мм
|7, 8
- Рожковый ключ 7х8мм Berger BG BG1085 - инструмент для ручного затягивания/раскручивания резьбовых соединений при ремонте различной техники, сборки или демонтажа конструкций. Изделие имеет двустороннюю конструкцию, оснащено головками разных размеров.
Преимущества
- Материал Berger BG BG1085: прочная и качественная хром-ванадиевая сталь
- Матовое антикоррозийное хромовое покрытие "сатин"
- Рабочие части отогнуты под углом 15° к продольной оси для более комфортной работы в труднодоступных местах
- Двухсторонняя маркировка ключа облегчает идентификацию