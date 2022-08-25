Рожковый ключ Berger BG1085, 7х8 мм

Преимущества

Материал Berger BG BG1085: прочная и качественная хром-ванадиевая сталь

Матовое антикоррозийное хромовое покрытие "сатин"

Рабочие части отогнуты под углом 15° к продольной оси для более комфортной работы в труднодоступных местах

Двухсторонняя маркировка ключа облегчает идентификацию

Рожковый ключ 7х8мм Berger BG BG1085 - инструмент для ручного затягивания/раскручивания резьбовых соединений при ремонте различной техники, сборки или демонтажа конструкций. Изделие имеет двустороннюю конструкцию, оснащено головками разных размеров.