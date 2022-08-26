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Рожковый ключ Berger BG1090, 15x16 мм
5.0
1
290 ₽
Рожковые гаечные ключи
    Рожковый ключ Berger BG1090, 15x16 мм
    Арт. О00000034381
    5.0
    1
    Рожковый ключ Berger BG1090, 15x16 мм
    Рожковый ключ Berger BG1090, 15x16 мм
    Рожковый ключ Berger BG1090, 15x16 мм
    Рожковый ключ Berger BG1090, 15x16 мм
    Рожковый ключ Berger BG1090, 15x16 мм
      Рожковый ключ Berger BG1090, 15x16 мм
      Рожковый ключ Berger BG1090, 15x16 мм
      Рожковый ключ Berger BG1090, 15x16 мм
      Рожковый ключ Berger BG1090, 15x16 мм
      Рожковый ключ Berger BG1090, 15x16 мм

      Рожковый ключ Berger BG1090, 15x16 мм

      290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000034381
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Berger BG
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		двусторонний
      Размер ключа, мм
      		15, 16
      Все характеристики
      290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Рожковый ключ 15х16мм Berger BG BG1090 очень прост и удобен в эксплуатации. Прекрасно подходит для работы в ограниченном пространстве. Отличается повышенным рабочим ресурсом. Не подвержен негативному влиянию коррозии.

        Преимущества

        • Материал Berger BG BG1090: прочная и качественная хром-ванадиевая сталь
        • Матовое антикоррозийное хромовое покрытие "сатин"
        • Рабочие части отогнуты под углом 15° к продольной оси для более комфортной работы в труднодоступных местах
        • Двухсторонняя маркировка ключа облегчает идентификацию