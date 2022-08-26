Рожковый ключ Berger BG1090, 15x16 мм

Преимущества

Материал Berger BG BG1090: прочная и качественная хром-ванадиевая сталь

Матовое антикоррозийное хромовое покрытие "сатин"

Рабочие части отогнуты под углом 15° к продольной оси для более комфортной работы в труднодоступных местах

Двухсторонняя маркировка ключа облегчает идентификацию

Рожковый ключ 15х16мм Berger BG BG1090 очень прост и удобен в эксплуатации. Прекрасно подходит для работы в ограниченном пространстве. Отличается повышенным рабочим ресурсом. Не подвержен негативному влиянию коррозии.