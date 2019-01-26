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Набор рожковых ключей Сибртех 15224 (10 шт., 6-32 мм)
1.0
1
2 010 ₽
Наборы рожковых гаечных ключей
    Набор рожковых ключей Сибртех 15224 (10 шт., 6-32 мм)
    Арт. Х13021166
    1.0
    1
    Набор рожковых ключей Сибртех 15224 (10 шт., 6-32 мм)
    Набор рожковых ключей Сибртех 15224 (10 шт., 6-32 мм)
    Набор рожковых ключей Сибртех 15224 (10 шт., 6-32 мм)
      Набор рожковых ключей Сибртех 15224 (10 шт., 6-32 мм)
      Набор рожковых ключей Сибртех 15224 (10 шт., 6-32 мм)
      Набор рожковых ключей Сибртех 15224 (10 шт., 6-32 мм)

      Набор рожковых ключей Сибртех 15224 (10 шт., 6-32 мм)

      2 010 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х13021166
      1.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Страна производства
      		Индия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		двусторонний
      Размер ключа, мм
      		6, 32
      Все характеристики
      2 010 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Набор гаечных ключей Сибртех это комплект, включающий в себя десять основных инструментов, применяющихся для установки металлических крепежей с шестью гранями в условиях ограниченного пространства и низкой освещенности. Ключи двусторонние, созданы из стали с добавлением хрома для повышения плотности и ванадия для увеличения тугоплавкости. Были изготовлены по всем государственным требованиям качества, выкованы на наковальне, из цельных брусков металла с последующими отжигом, закалкой и отпуском. Готовые ключи были покрыты тонким слоем фосфатов для сохранности от процессов, вызывающих ржавление. Набор ключей Сибртех купить можно для бытового, сервисного и производственного использования.

        Преимущества набора ключей рожковых Сибртех 15224:

        • Ключи не подвержены коррозии;
        • Особо прочные;
        • Двусторонние;
        • Все необходимые размеры под рукой;
        • Не реагируют с другими металлами;
        • Имеют удобный подвес для хранения.

        Комплектация:

        • Ключ рожковый размером 6х7;
        • Ключ рожковый размером 8х10;
        • Ключ рожковый размером 9х11;
        • Ключ рожковый размером 10х12;
        • Ключ рожковый размером 12х13;
        • Ключ рожковый размером 14х15;
        • Ключ рожковый размером 17х19;
        • Ключ рожковый размером 22х24;
        • Ключ рожковый размером 27х30;
        • Ключ рожковый размером 30х32;
        • Подвес для ключей тканный.