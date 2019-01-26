Набор рожковых ключей Сибртех 15224 (10 шт., 6-32 мм)
Арт. Х13021166
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Индия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|двусторонний
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Размер ключа, мм
|6, 32
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Набор гаечных ключей Сибртех это комплект, включающий в себя десять основных инструментов, применяющихся для установки металлических крепежей с шестью гранями в условиях ограниченного пространства и низкой освещенности. Ключи двусторонние, созданы из стали с добавлением хрома для повышения плотности и ванадия для увеличения тугоплавкости. Были изготовлены по всем государственным требованиям качества, выкованы на наковальне, из цельных брусков металла с последующими отжигом, закалкой и отпуском. Готовые ключи были покрыты тонким слоем фосфатов для сохранности от процессов, вызывающих ржавление. Набор ключей Сибртех купить можно для бытового, сервисного и производственного использования.
Преимущества набора ключей рожковых Сибртех 15224:
- Ключи не подвержены коррозии;
- Особо прочные;
- Двусторонние;
- Все необходимые размеры под рукой;
- Не реагируют с другими металлами;
- Имеют удобный подвес для хранения.
Комплектация:
- Ключ рожковый размером 6х7;
- Ключ рожковый размером 8х10;
- Ключ рожковый размером 9х11;
- Ключ рожковый размером 10х12;
- Ключ рожковый размером 12х13;
- Ключ рожковый размером 14х15;
- Ключ рожковый размером 17х19;
- Ключ рожковый размером 22х24;
- Ключ рожковый размером 27х30;
- Ключ рожковый размером 30х32;
- Подвес для ключей тканный.