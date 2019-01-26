Набор рожковых ключей Сибртех 15224 (10 шт., 6-32 мм)

Набор гаечных ключей Сибртех это комплект, включающий в себя десять основных инструментов, применяющихся для установки металлических крепежей с шестью гранями в условиях ограниченного пространства и низкой освещенности. Ключи двусторонние, созданы из стали с добавлением хрома для повышения плотности и ванадия для увеличения тугоплавкости. Были изготовлены по всем государственным требованиям качества, выкованы на наковальне, из цельных брусков металла с последующими отжигом, закалкой и отпуском. Готовые ключи были покрыты тонким слоем фосфатов для сохранности от процессов, вызывающих ржавление. Набор ключей Сибртех купить можно для бытового, сервисного и производственного использования.

Преимущества набора ключей рожковых Сибртех 15224:

Ключи не подвержены коррозии;

Особо прочные;

Двусторонние;

Все необходимые размеры под рукой;

Не реагируют с другими металлами;

Имеют удобный подвес для хранения.

Комплектация: