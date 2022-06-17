Набор ключей рожковых Matrix Master 15242 12 шт.

Преимущества

Полированное хромоникелевое покрытие - для защиты от коррозии

В наборе 12 рожковых ключей

Ключи соответствуют требованиям ГОСТ - 45-51 HRc

Двухсторонние ключи

Набор рожковых ключей 12 шт. MATRIX Master 15242 предназначен для работы с крепежом. Состоит из 12 ключей размерами от 6 до 32 мм и держателя для их удобного хранения. Для обеспечения надежности в работе все инструменты выполнены из хромванадиевой стали. Зеркальное хромоникелевое покрытие способствует устойчивости к коррозии.