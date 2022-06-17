Набор ключей рожковых Matrix Master 15242 12 шт.
Арт. X10194042
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Тип
|двусторонний
|
Размер ключа, мм
|6, 32
- Набор рожковых ключей 12 шт. MATRIX Master 15242 предназначен для работы с крепежом. Состоит из 12 ключей размерами от 6 до 32 мм и держателя для их удобного хранения. Для обеспечения надежности в работе все инструменты выполнены из хромванадиевой стали. Зеркальное хромоникелевое покрытие способствует устойчивости к коррозии.
Преимущества
- Полированное хромоникелевое покрытие - для защиты от коррозии
- В наборе 12 рожковых ключей
- Ключи соответствуют требованиям ГОСТ - 45-51 HRc
- Двухсторонние ключи