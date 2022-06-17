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Набор ключей рожковых Matrix Master 15242 12 шт.
5.0
1
2 650 ₽
Наборы рожковых гаечных ключей
    Набор ключей рожковых Matrix Master 15242 12 шт.
    Арт. X10194042
    5.0
    1
    Набор ключей рожковых Matrix Master 15242 12 шт.
    Набор ключей рожковых Matrix Master 15242 12 шт.
    Набор ключей рожковых Matrix Master 15242 12 шт.
    Набор ключей рожковых Matrix Master 15242 12 шт.
      Набор ключей рожковых Matrix Master 15242 12 шт.
      Набор ключей рожковых Matrix Master 15242 12 шт.
      Набор ключей рожковых Matrix Master 15242 12 шт.
      Набор ключей рожковых Matrix Master 15242 12 шт.

      Набор ключей рожковых Matrix Master 15242 12 шт.

      2 650 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X10194042
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		двусторонний
      Размер ключа, мм
      		6, 32
      Все характеристики
      2 650 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор рожковых ключей 12 шт. MATRIX Master 15242 предназначен для работы с крепежом. Состоит из 12 ключей размерами от 6 до 32 мм и держателя для их удобного хранения. Для обеспечения надежности в работе все инструменты выполнены из хромванадиевой стали. Зеркальное хромоникелевое покрытие способствует устойчивости к коррозии.

        Преимущества

        • Полированное хромоникелевое покрытие - для защиты от коррозии
        • В наборе 12 рожковых ключей
        • Ключи соответствуют требованиям ГОСТ - 45-51 HRc
        • Двухсторонние ключи