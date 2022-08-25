Набор надфилей с алмазным напылением Berger BG1148, 5 предметов
Арт. О00000034637
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Назначение
|заточка цепей, универсальное, заточка ножей
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Длина, мм
|140
- Набор надфилей с алмазным напылением 5шт Berger BG BG1148 - инструменты для зачистки различных поверхностей, обтачивания деталей и также заострения режущих кромок инструментов. Надфили отличаются высоким рабочим ресурсом, станут прекрасными помощниками для использования в профессиональной области слесарных работ
Преимущества
- Твердость изделий: 58-62 HRC
- Алмазное напыление
- Широкий ассортимент инструментов в наборе
- Зернистость: Р140
- Изготовлены из стали Т12