Набор надфилей с алмазным напылением Berger BG1148, 5 предметов

Преимущества

Твердость изделий: 58-62 HRC

Алмазное напыление

Широкий ассортимент инструментов в наборе

Зернистость: Р140

Изготовлены из стали Т12

Набор надфилей с алмазным напылением 5шт Berger BG BG1148 - инструменты для зачистки различных поверхностей, обтачивания деталей и также заострения режущих кромок инструментов. Надфили отличаются высоким рабочим ресурсом, станут прекрасными помощниками для использования в профессиональной области слесарных работ