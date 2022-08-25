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Набор надфилей с алмазным напылением Berger BG1148, 5 предметов
5.0
1
718 ₽
Комплекты напильников
    Набор надфилей с алмазным напылением Berger BG1148, 5 предметов
    Арт. О00000034637
    5.0
    1
    Набор надфилей с алмазным напылением Berger BG1148, 5 предметов
    Набор надфилей с алмазным напылением Berger BG1148, 5 предметов
    Набор надфилей с алмазным напылением Berger BG1148, 5 предметов
    Набор надфилей с алмазным напылением Berger BG1148, 5 предметов
      Набор надфилей с алмазным напылением Berger BG1148, 5 предметов
      Набор надфилей с алмазным напылением Berger BG1148, 5 предметов
      Набор надфилей с алмазным напылением Berger BG1148, 5 предметов
      Набор надфилей с алмазным напылением Berger BG1148, 5 предметов

      Набор надфилей с алмазным напылением Berger BG1148, 5 предметов

      718 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000034637
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Berger BG
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Назначение
      		заточка цепей, универсальное, заточка ножей
      Длина, мм
      		140
      Все характеристики
      718 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор надфилей с алмазным напылением 5шт Berger BG BG1148 - инструменты для зачистки различных поверхностей, обтачивания деталей и также заострения режущих кромок инструментов. Надфили отличаются высоким рабочим ресурсом, станут прекрасными помощниками для использования в профессиональной области слесарных работ

        Преимущества

        • Твердость изделий: 58-62 HRC
        • Алмазное напыление
        • Широкий ассортимент инструментов в наборе
        • Зернистость: Р140
        • Изготовлены из стали Т12