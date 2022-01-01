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Набор инструментов Сибртех 13514, 82 предмета
6 120 ₽
Наборы автоинструмента
    Набор инструментов Сибртех 13514, 82 предмета
    Арт. О00000041358
    Набор инструментов Сибртех 13514, 82 предмета
    Набор инструментов Сибртех 13514, 82 предмета
    Набор инструментов Сибртех 13514, 82 предмета
    Набор инструментов Сибртех 13514, 82 предмета
    Набор инструментов Сибртех 13514, 82 предмета
    Набор инструментов Сибртех 13514, 82 предмета
    Набор инструментов Сибртех 13514, 82 предмета
    Набор инструментов Сибртех 13514, 82 предмета
    Набор инструментов Сибртех 13514, 82 предмета
      Набор инструментов Сибртех 13514, 82 предмета
      Набор инструментов Сибртех 13514, 82 предмета
      Набор инструментов Сибртех 13514, 82 предмета
      Набор инструментов Сибртех 13514, 82 предмета
      Набор инструментов Сибртех 13514, 82 предмета
      Набор инструментов Сибртех 13514, 82 предмета
      Набор инструментов Сибртех 13514, 82 предмета
      Набор инструментов Сибртех 13514, 82 предмета
      Набор инструментов Сибртех 13514, 82 предмета

      Набор инструментов Сибртех 13514, 82 предмета

      6 120 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000041358

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		5.6
      Габариты, мм
      		385×280×83
      Все характеристики
      6 120 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор инструментов Сибртех 13514, 82 предмета - предназначенных для слесарных работ, преимущественно монтажа и демонтажа резьбовых крепежей с разными типами шлицев. В комплект входят карданы, удлинители и переходники, облегчающие работу в труднодоступных местах. Набор используется для ремонта автомобилей, а также полезен в быту.

        Преимущества

        • Элементы набора устойчивы к износу и прослужат долго, поскольку изготовлены из высокопрочной стали хромованадиевой группы
        • Инструменты и насадки не подвержены коррозии, т.к. их защищает специальное матовое покрытие
        • Корпус каждого трещоточного ключа устойчив к повреждениям благодаря защитному покрытию
        • Трещотки имеют плавный ход, поскольку их храповики имеют 72 зуба
        • Ключи-трещотки адаптированы для комфортной работы одной рукой благодаря переключателям с насечкой
        • Набор удобен в хранении и транспортировке, т.к. упакован в ударопрочный пластиковый кейс с металлическими замками