Нержавеющая линейка Зубр ЭКСПЕРТ 34280-1.2-100

Двухсторонняя линейка 1 м ЗУБР 34280-1.2-100 произведена из нержавеющей стали для долгого срока использования. Шкала нанесена с двух сторон для удобства. На полотне имеется отверстие для подвеса. Инструмент служит для профессионального контроля размеров изделий. Длина составляет 1 метр. Непрерывная шкала 1/2мм / 1мм.