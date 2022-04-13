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Нержавеющая линейка Зубр ЭКСПЕРТ 34280-1.2-100
5.0
2
814 ₽
1 250 ₽
Линейки
    Нержавеющая линейка Зубр ЭКСПЕРТ 34280-1.2-100
    Арт. X10192630
    5.0
    2
    Нержавеющая линейка Зубр ЭКСПЕРТ 34280-1.2-100
    Нержавеющая линейка Зубр ЭКСПЕРТ 34280-1.2-100
      Нержавеющая линейка Зубр ЭКСПЕРТ 34280-1.2-100
      Нержавеющая линейка Зубр ЭКСПЕРТ 34280-1.2-100

      Нержавеющая линейка Зубр ЭКСПЕРТ 34280-1.2-100

      • -436 ₽
      814 ₽
      1 250 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X10192630
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Материал
      		металл
      Дюймовая шкала
      		Нет
      Все характеристики
      • -436 ₽
      814 ₽
      1 250 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Двухсторонняя линейка 1 м ЗУБР 34280-1.2-100 произведена из нержавеющей стали для долгого срока использования. Шкала нанесена с двух сторон для удобства. На полотне имеется отверстие для подвеса. Инструмент служит для профессионального контроля размеров изделий. Длина составляет 1 метр. Непрерывная шкала 1/2мм / 1мм.