Нержавеющая линейка Зубр ЭКСПЕРТ 34280-1.2-100
Арт. X10192630
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Материал
|металл
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Дюймовая шкала
|Нет
- Двухсторонняя линейка 1 м ЗУБР 34280-1.2-100 произведена из нержавеющей стали для долгого срока использования. Шкала нанесена с двух сторон для удобства. На полотне имеется отверстие для подвеса. Инструмент служит для профессионального контроля размеров изделий. Длина составляет 1 метр. Непрерывная шкала 1/2мм / 1мм.