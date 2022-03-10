Паяльная лампа Сибртех 91442 (1.5 л)

Лампа паяльная СИБРТЕХ 91442 применяется для пайки труб, разборки заржавевших конструкций, прогрева и сушки материалов. Лампа работает на бензине, отличается простотой в обращении и экономичностью расхода топлива. Максимальная температура пламени – 1450°C. В Интернет-магазине “Бигам” вы можете купить паяльную лампу СИБРТЕХ 91442 с доставкой в любой регион.

Преимущества паяльных ламп СИБРТЕХ 91442

Компактность

Удобство

Универсальность

Комплектация