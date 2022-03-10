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Паяльная лампа Сибртех 91442 (1.5 л)
5.0
2
1 799 ₽
2 320 ₽
Паяльные лампы
    Паяльная лампа Сибртех 91442 (1.5 л)
    Арт. Х130830411
    5.0
    2
    Паяльная лампа Сибртех 91442 (1.5 л)
    Паяльная лампа Сибртех 91442 (1.5 л)
    Паяльная лампа Сибртех 91442 (1.5 л)
      Паяльная лампа Сибртех 91442 (1.5 л)
      Паяльная лампа Сибртех 91442 (1.5 л)
      Паяльная лампа Сибртех 91442 (1.5 л)

      Паяльная лампа Сибртех 91442 (1.5 л)

      • -521 ₽
      1 799 ₽
      2 320 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х130830411
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		260x265x130
      Тип соединения
      		резьбовое
      Все характеристики
      • -521 ₽
      1 799 ₽
      2 320 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Лампа паяльная СИБРТЕХ 91442 применяется для пайки труб, разборки заржавевших конструкций, прогрева и сушки материалов. Лампа работает на бензине, отличается простотой в обращении и экономичностью расхода топлива. Максимальная температура пламени – 1450°C. В Интернет-магазине “Бигам” вы можете купить паяльную лампу СИБРТЕХ 91442 с доставкой в любой регион.

        Преимущества паяльных ламп СИБРТЕХ 91442

        • Компактность
        • Удобство
        • Универсальность

        Комплектация

        • Лампа паяльная
        • Прокладка
        • Манжета
        • Игла в сборе 0,5мм
        • Инструкция
        • Упаковка