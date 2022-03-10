Паяльная лампа Сибртех 91442 (1.5 л)
Арт. Х130830411
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|260x265x130
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Тип соединения
|резьбовое
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- Лампа паяльная СИБРТЕХ 91442 применяется для пайки труб, разборки заржавевших конструкций, прогрева и сушки материалов. Лампа работает на бензине, отличается простотой в обращении и экономичностью расхода топлива. Максимальная температура пламени – 1450°C. В Интернет-магазине “Бигам” вы можете купить паяльную лампу СИБРТЕХ 91442 с доставкой в любой регион.
Преимущества паяльных ламп СИБРТЕХ 91442
- Компактность
- Удобство
- Универсальность
Комплектация
- Лампа паяльная
- Прокладка
- Манжета
- Игла в сборе 0,5мм
- Инструкция
- Упаковка