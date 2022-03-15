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Баллонный автомобильный ключ Stels 14224 (г-образный, размер головки 19 мм, материал сталь, вес 540 г)
5.0
2
370 ₽
Баллонные ключи
    Баллонный ключ Stels 14224 (19 мм)
    Арт. Х13025151
    5.0
    2
    Баллонный автомобильный ключ Stels 14224 (г-образный, размер головки 19 мм, материал сталь, вес 540 г)

      Баллонный ключ Stels 14224 (19 мм)

      370 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х13025151
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stels
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Размер ключа, мм
      		19
      Материал
      		углеродистая сталь
      Все характеристики
      370 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Баллонный ключ, 19 мм STELS 14224 — автомобильный инструмент для монтажа и демонтажа колес. Изделие изготовлено из высокопрочной углеродистой стали и способно выдерживать значительные нагрузки. Г-образная форма ключа увеличивает крутящий момент и делает работу пользователя более простой и удобной. Несъемная торцевая головка с шестигранным профилем расположена под углом к ручке ключа.