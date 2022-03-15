Баллонный автомобильный ключ Stels 14224 (г-образный, размер головки 19 мм, материал сталь, вес 540 г)

Баллонный ключ, 19 мм STELS 14224 — автомобильный инструмент для монтажа и демонтажа колес. Изделие изготовлено из высокопрочной углеродистой стали и способно выдерживать значительные нагрузки. Г-образная форма ключа увеличивает крутящий момент и делает работу пользователя более простой и удобной. Несъемная торцевая головка с шестигранным профилем расположена под углом к ручке ключа.

