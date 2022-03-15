Баллонный автомобильный ключ Stels 14224 (г-образный, размер головки 19 мм, материал сталь, вес 540 г)

Баллонный ключ Stels 14224 (19 мм)
Арт. Х13025151
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Размер ключа, мм
|19
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Материал
|углеродистая сталь
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- Баллонный ключ, 19 мм STELS 14224 — автомобильный инструмент для монтажа и демонтажа колес. Изделие изготовлено из высокопрочной углеродистой стали и способно выдерживать значительные нагрузки. Г-образная форма ключа увеличивает крутящий момент и делает работу пользователя более простой и удобной. Несъемная торцевая головка с шестигранным профилем расположена под углом к ручке ключа.