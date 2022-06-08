Балонный ключ Кобальт 242-618 (складной тип, размер головок 17, 19, 21, 23 мм, посадочный 1/2", длина 400 мм, сталь CrV)

Купить ключ КОБАЛЬТ 242-618 будет полезно любому автовладельцу. Этот складной, не занимающий места в машине инструмент поможет при замене колес. Используется для затяжки и откручивания гаек. Выполненный из хромованадиевой стали, колесный ключ КОБАЛЬТ 242-618 обладает крепкой, удобной конструкцией. Также оснащен несколькими сменными торцевыми головками, которые имеют одинаковый присоединительный квадрат ½”.

Преимущества автомобильного ключа КОБАЛЬТ 242-618:

Складной;

Портативный;

Надежный;

Практичный.

Комплектация: