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Балонный ключ Кобальт 242-618 (складной тип, размер головок 17, 19, 21, 23 мм, посадочный 1/2", длина 400 мм, сталь CrV)
5.0
2
2 700 ₽
Баллонные ключи
    Складной балонный ключ Кобальт 242-618
    Арт. Х13025174
    5.0
    2
    Балонный ключ Кобальт 242-618 (складной тип, размер головок 17, 19, 21, 23 мм, посадочный 1/2", длина 400 мм, сталь CrV)
    Балонный ключ Кобальт 242-618 (складной тип, размер головок 17, 19, 21, 23 мм, посадочный 1/2", длина 400 мм, сталь CrV)
    Балонный ключ Кобальт 242-618 (складной тип, размер головок 17, 19, 21, 23 мм, посадочный 1/2", длина 400 мм, сталь CrV)
    Балонный ключ Кобальт 242-618 (складной тип, размер головок 17, 19, 21, 23 мм, посадочный 1/2", длина 400 мм, сталь CrV)
    Балонный ключ Кобальт 242-618 (складной тип, размер головок 17, 19, 21, 23 мм, посадочный 1/2", длина 400 мм, сталь CrV)
    Балонный ключ Кобальт 242-618 (складной тип, размер головок 17, 19, 21, 23 мм, посадочный 1/2", длина 400 мм, сталь CrV)
      Балонный ключ Кобальт 242-618 (складной тип, размер головок 17, 19, 21, 23 мм, посадочный 1/2", длина 400 мм, сталь CrV)
      Балонный ключ Кобальт 242-618 (складной тип, размер головок 17, 19, 21, 23 мм, посадочный 1/2", длина 400 мм, сталь CrV)
      Балонный ключ Кобальт 242-618 (складной тип, размер головок 17, 19, 21, 23 мм, посадочный 1/2", длина 400 мм, сталь CrV)
      Балонный ключ Кобальт 242-618 (складной тип, размер головок 17, 19, 21, 23 мм, посадочный 1/2", длина 400 мм, сталь CrV)
      Балонный ключ Кобальт 242-618 (складной тип, размер головок 17, 19, 21, 23 мм, посадочный 1/2", длина 400 мм, сталь CrV)
      Балонный ключ Кобальт 242-618 (складной тип, размер головок 17, 19, 21, 23 мм, посадочный 1/2", длина 400 мм, сталь CrV)

      Складной балонный ключ Кобальт 242-618

      2 700 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х13025174
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Кобальт
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Размер ключа, мм
      		17, 19, 21, 23
      Длина, мм
      		400
      Все характеристики
      2 700 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Нет в наличии
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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Купить ключ КОБАЛЬТ 242-618 будет полезно любому автовладельцу. Этот складной, не занимающий места в машине инструмент поможет при замене колес. Используется для затяжки и откручивания гаек. Выполненный из хромованадиевой стали, колесный ключ КОБАЛЬТ 242-618 обладает крепкой, удобной конструкцией. Также оснащен несколькими сменными торцевыми головками, которые имеют одинаковый присоединительный квадрат ½”.

        Преимущества автомобильного ключа КОБАЛЬТ 242-618:

        • Складной;
        • Портативный;
        • Надежный;
        • Практичный.

        Комплектация:

        • Рукоятка с присоединительным квадратом ½";
        • Торцевая головка ½" 17х19 мм - 1 шт.;
        • Торцевая головка ½" 21х23 мм - 1 шт.;
        • Вороток;
        • Чехол для хранения.