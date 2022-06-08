Балонный ключ Кобальт 242-618 (складной тип, размер головок 17, 19, 21, 23 мм, посадочный 1/2", длина 400 мм, сталь CrV)

Складной балонный ключ Кобальт 242-618
Арт. Х13025174
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Размер ключа, мм
|17, 19, 21, 23
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Длина, мм
|400
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Купить ключ КОБАЛЬТ 242-618 будет полезно любому автовладельцу. Этот складной, не занимающий места в машине инструмент поможет при замене колес. Используется для затяжки и откручивания гаек. Выполненный из хромованадиевой стали, колесный ключ КОБАЛЬТ 242-618 обладает крепкой, удобной конструкцией. Также оснащен несколькими сменными торцевыми головками, которые имеют одинаковый присоединительный квадрат ½”.
Преимущества автомобильного ключа КОБАЛЬТ 242-618:
- Складной;
- Портативный;
- Надежный;
- Практичный.
Комплектация:
- Рукоятка с присоединительным квадратом ½";
- Торцевая головка ½" 17х19 мм - 1 шт.;
- Торцевая головка ½" 21х23 мм - 1 шт.;
- Вороток;
- Чехол для хранения.