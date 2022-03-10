Крестообразный баллонный ключ Ombra A90003 (усиленный, размер головок 17x19x21x22 мм, 1/2"DR, длина 400 мм)

Преимущества:

Хромоникелевое покрытие;

Вес составляет 1.4 кг.;

В головку на 17 мм вставлен сменный адаптер на 1/2" для возможности использования торцевых головок с квадратом на 1/2;

Болты и гайки 17, 19, 21, 22 мм.

Крестообразный баллонный ключ Ombra A90003 предназначен для монтажа и демонтажа резьбовых соединений при замене автомобильных колес. В головку на 17 мм вставлен сменный адаптер на 1/2" для возможности использования торцевых головок с квадратом на 1/2. Инструмент изготовлен из легированной стали, что повышает его прочность и увеличивает срок службы.