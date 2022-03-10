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Крестообразный баллонный ключ Ombra A90003 (усиленный, размер головок 17x19x21x22 мм, 1/2"DR, длина 400 мм)
5.0
2
Найти аналог
Баллонные ключи
    Крестообразный баллонный ключ Ombra A90003
    Арт. Х13025149
    5.0
    2
    Крестообразный баллонный ключ Ombra A90003 (усиленный, размер головок 17x19x21x22 мм, 1/2"DR, длина 400 мм)
    Крестообразный баллонный ключ Ombra A90003 (усиленный, размер головок 17x19x21x22 мм, 1/2"DR, длина 400 мм)
    Крестообразный баллонный ключ Ombra A90003 (усиленный, размер головок 17x19x21x22 мм, 1/2"DR, длина 400 мм)
    Крестообразный баллонный ключ Ombra A90003 (усиленный, размер головок 17x19x21x22 мм, 1/2"DR, длина 400 мм)
    Крестообразный баллонный ключ Ombra A90003 (усиленный, размер головок 17x19x21x22 мм, 1/2"DR, длина 400 мм)
    Крестообразный баллонный ключ Ombra A90003 (усиленный, размер головок 17x19x21x22 мм, 1/2"DR, длина 400 мм)
    Крестообразный баллонный ключ Ombra A90003 (усиленный, размер головок 17x19x21x22 мм, 1/2"DR, длина 400 мм)
      Крестообразный баллонный ключ Ombra A90003 (усиленный, размер головок 17x19x21x22 мм, 1/2"DR, длина 400 мм)
      Крестообразный баллонный ключ Ombra A90003 (усиленный, размер головок 17x19x21x22 мм, 1/2"DR, длина 400 мм)
      Крестообразный баллонный ключ Ombra A90003 (усиленный, размер головок 17x19x21x22 мм, 1/2"DR, длина 400 мм)
      Крестообразный баллонный ключ Ombra A90003 (усиленный, размер головок 17x19x21x22 мм, 1/2"DR, длина 400 мм)
      Крестообразный баллонный ключ Ombra A90003 (усиленный, размер головок 17x19x21x22 мм, 1/2"DR, длина 400 мм)
      Крестообразный баллонный ключ Ombra A90003 (усиленный, размер головок 17x19x21x22 мм, 1/2"DR, длина 400 мм)
      Крестообразный баллонный ключ Ombra A90003 (усиленный, размер головок 17x19x21x22 мм, 1/2"DR, длина 400 мм)

      Крестообразный баллонный ключ Ombra A90003

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х13025149
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ombra
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Размер ключа, мм
      		17, 19, 21, 22
      Длина, мм
      		400
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Крестообразный баллонный ключ Ombra A90003 предназначен для монтажа и демонтажа резьбовых соединений при замене автомобильных колес. В головку на 17 мм вставлен сменный адаптер на 1/2" для возможности использования торцевых головок с квадратом на 1/2. Инструмент изготовлен из легированной стали, что повышает его прочность и увеличивает срок службы.

        Преимущества:

        • Хромоникелевое покрытие;
        • Вес составляет 1.4 кг.;
        • В головку на 17 мм вставлен сменный адаптер на 1/2" для возможности использования торцевых головок с квадратом на 1/2;
        • Болты и гайки 17, 19, 21, 22 мм.