Крестообразный баллонный ключ Ombra A90003 (усиленный, размер головок 17x19x21x22 мм, 1/2"DR, длина 400 мм)

Крестообразный баллонный ключ Ombra A90003
Арт. Х13025149
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Размер ключа, мм
|17, 19, 21, 22
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Длина, мм
|400
- Крестообразный баллонный ключ Ombra A90003 предназначен для монтажа и демонтажа резьбовых соединений при замене автомобильных колес. В головку на 17 мм вставлен сменный адаптер на 1/2" для возможности использования торцевых головок с квадратом на 1/2. Инструмент изготовлен из легированной стали, что повышает его прочность и увеличивает срок службы.
Преимущества:
- Хромоникелевое покрытие;
- Вес составляет 1.4 кг.;
- В головку на 17 мм вставлен сменный адаптер на 1/2" для возможности использования торцевых головок с квадратом на 1/2;
- Болты и гайки 17, 19, 21, 22 мм.