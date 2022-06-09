Крестообразный балонный ключ с переходником Thorvik CRTW40AD (17x19x21x22 мм, длина 40 см, вес 1,52 кг)

Крестообразный балонный ключ Thorvik CRTW40AD
Арт. О00000003876
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Размер ключа, мм
|17, 19, 21, 22
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Длина, мм
|400
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- Баллонный ключ Thorvik CRTW40AD крестообразный, усиленный, 17х19х21х22, с переходником 1/2"DR, 400 мм 52511 служит для снятия и установки автомобильных колес, позволяет увеличить рычаг приложения усилий. Модель оснащена универсальными головками диаметром 17х19х21х22 мм. А дополнительный переходник 19мм х 1/2"DR расширяет возможности инструмента. Металлическая конструкция устойчива к сколам и царапинам и имеет долгий срок службы.