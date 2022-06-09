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Крестообразный балонный ключ с переходником Thorvik CRTW40AD (17x19x21x22 мм, длина 40 см, вес 1,52 кг)
5.0
2
Найти аналог
Баллонные ключи
    Крестообразный балонный ключ Thorvik CRTW40AD
    Арт. О00000003876
    5.0
    2
    Крестообразный балонный ключ с переходником Thorvik CRTW40AD (17x19x21x22 мм, длина 40 см, вес 1,52 кг)
    Крестообразный балонный ключ с переходником Thorvik CRTW40AD (17x19x21x22 мм, длина 40 см, вес 1,52 кг)
      Крестообразный балонный ключ с переходником Thorvik CRTW40AD (17x19x21x22 мм, длина 40 см, вес 1,52 кг)
      Крестообразный балонный ключ с переходником Thorvik CRTW40AD (17x19x21x22 мм, длина 40 см, вес 1,52 кг)

      Крестообразный балонный ключ Thorvik CRTW40AD

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000003876
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Thorvik
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Размер ключа, мм
      		17, 19, 21, 22
      Длина, мм
      		400
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Баллонный ключ Thorvik CRTW40AD крестообразный, усиленный, 17х19х21х22, с переходником 1/2"DR, 400 мм 52511 служит для снятия и установки автомобильных колес, позволяет увеличить рычаг приложения усилий. Модель оснащена универсальными головками диаметром 17х19х21х22 мм. А дополнительный переходник 19мм х 1/2"DR расширяет возможности инструмента. Металлическая конструкция устойчива к сколам и царапинам и имеет долгий срок службы.