Крестообразный балонный ключ с переходником Thorvik CRTW40AD (17x19x21x22 мм, длина 40 см, вес 1,52 кг)

Баллонный ключ Thorvik CRTW40AD крестообразный, усиленный, 17х19х21х22, с переходником 1/2"DR, 400 мм 52511 служит для снятия и установки автомобильных колес, позволяет увеличить рычаг приложения усилий. Модель оснащена универсальными головками диаметром 17х19х21х22 мм. А дополнительный переходник 19мм х 1/2"DR расширяет возможности инструмента. Металлическая конструкция устойчива к сколам и царапинам и имеет долгий срок службы.