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Хомут металлический Humalt 007030105 с гайкой и шпилькой-шурупом, дюбелем (М8, 38-43 мм, 1 1/4")
4.8
4
40 ₽
Хомуты сантехнические
    Хомут металлический Humalt 007030105 с гайкой и шпилькой-шурупом, дюбелем (М8, 38-43 мм, 1 1/4")
    Арт. X169500236
    4.8
    4
    Хомут металлический Humalt 007030105 с гайкой и шпилькой-шурупом, дюбелем (М8, 38-43 мм, 1 1/4")

      Хомут металлический Humalt 007030105 с гайкой и шпилькой-шурупом, дюбелем (М8, 38-43 мм, 1 1/4")

      40 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X169500236
      4.8
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Humalt
      Родина бренда
      		Турция
      Размер, дюйм
      		1 1/4
      Макс. диаметр, мм
      		44
      Мин. диаметр, мм
      		38
      Все характеристики
      40 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Хомут металлический Humalt 007030105 - предназначен для крепления труб соответствующего диаметра. Монтируется на несущую конструкцию при помощи дюбеля или болта. Состоит из двух частей, которые стягиваются между собой винтами. С внутренней стороны поверхность хомута покрыта резиновой уплотнительной прокладкой. Благодаря своей прочности и простоте использования, изделие широко применяется при монтаже трубопроводов различного назначения.