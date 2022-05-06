Хомут металлический Humalt 007030108 с гайкой и шпилькой-шурупом, дюбелем (М8, 2.1/2", 73-80мм)
Арт. X1695002142
Хомут металлический Humalt 007030108 с гайкой и шпилькой-шурупом, дюбелем (М8, 2.1/2", 73-80мм)
Арт. X1695002142
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Турция
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Размер, дюйм
|2 1/2
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Макс. диаметр, мм
|80
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Мин. диаметр, мм
|73
- Хомут металлический Humalt 007030108 - предназначен для крепления труб соответствующего диаметра. Монтируется на несущую конструкцию при помощи дюбеля или болта. Состоит из двух частей, которые стягиваются между собой винтами. С внутренней стороны поверхность хомута покрыта резиновой уплотнительной прокладкой. Благодаря своей прочности и простоте использования, изделие широко применяется при монтаже трубопроводов различного назначения.