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Хомут металлический Humalt 007030109 с гайкой и шпилькой-шурупом, дюбелем (М10, 3", 87-90 мм)
5.0
3
75 ₽
Хомуты сантехнические
    Хомут металлический Humalt 007030109 с гайкой и шпилькой-шурупом, дюбелем (М10, 3", 87-90 мм)
    Арт. X16913274
    5.0
    3
    Хомут металлический Humalt 007030109 с гайкой и шпилькой-шурупом, дюбелем (М10, 3", 87-90 мм)

      Хомут металлический Humalt 007030109 с гайкой и шпилькой-шурупом, дюбелем (М10, 3", 87-90 мм)

      75 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X16913274
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Humalt
      Родина бренда
      		Турция
      Размер, дюйм
      		3
      Макс. диаметр, мм
      		90
      Мин. диаметр, мм
      		87
      Все характеристики
      75 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Хомут металлический Humalt 007030109 - предназначен для крепления труб соответствующего диаметра. Монтируется на несущую конструкцию при помощи дюбеля или болта. Состоит из двух частей, которые стягиваются между собой винтами. С внутренней стороны поверхность хомута покрыта резиновой уплотнительной прокладкой. Благодаря своей прочности и простоте использования, изделие широко применяется при монтаже трубопроводов различного назначения.