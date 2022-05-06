Хомут металлический Humalt 007030109 с гайкой и шпилькой-шурупом, дюбелем (М10, 3", 87-90 мм)

Хомут металлический Humalt 007030109 - предназначен для крепления труб соответствующего диаметра. Монтируется на несущую конструкцию при помощи дюбеля или болта. Состоит из двух частей, которые стягиваются между собой винтами. С внутренней стороны поверхность хомута покрыта резиновой уплотнительной прокладкой. Благодаря своей прочности и простоте использования, изделие широко применяется при монтаже трубопроводов различного назначения.