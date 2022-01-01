Домкрат зацепной T20206A AE&T 5т

Преимущества

Оптимальная грузоподъемность

Прочная конструкция AE&T T20206A

Длительный срок службы

Быстрый подъем

Зацепной домкрат 5т AE&T T20206A позволяет поднимать станки или любое другое оборудование на небольшой высоте от пола без дополнительного оборудования или подкладок. Прочный металлический корпус и широкое основание обеспечивают эффективную работу при небольшом ходе лапы.