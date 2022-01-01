Домкрат зацепной T20206A AE&T 5т
Арт. aet_1840
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Размер основания, мм
|270х183
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Материал корпуса
|металл
- Зацепной домкрат 5т AE&T T20206A позволяет поднимать станки или любое другое оборудование на небольшой высоте от пола без дополнительного оборудования или подкладок. Прочный металлический корпус и широкое основание обеспечивают эффективную работу при небольшом ходе лапы.
Преимущества
- Оптимальная грузоподъемность
- Прочная конструкция AE&T T20206A
- Длительный срок службы
- Быстрый подъем