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Домкрат зацепной T20206A AE&T 5т
Найти аналог
Домкраты
    Домкрат зацепной T20206A AE&T 5т
    Арт. aet_1840
    Домкрат зацепной T20206A AE&T 5т
    Домкрат зацепной T20206A AE&T 5т
    Домкрат зацепной T20206A AE&T 5т
    Домкрат зацепной T20206A AE&T 5т
      Домкрат зацепной T20206A AE&T 5т
      Домкрат зацепной T20206A AE&T 5т
      Домкрат зацепной T20206A AE&T 5т
      Домкрат зацепной T20206A AE&T 5т

      Домкрат зацепной T20206A AE&T 5т

      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Арт. aet_1840

      Характеристики

      Производитель
      		AE&T
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Размер основания, мм
      		270х183
      Материал корпуса
      		металл
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Зацепной домкрат 5т AE&T T20206A позволяет поднимать станки или любое другое оборудование на небольшой высоте от пола без дополнительного оборудования или подкладок. Прочный металлический корпус и широкое основание обеспечивают эффективную работу при небольшом ходе лапы.

        Преимущества

        • Оптимальная грузоподъемность
        • Прочная конструкция AE&T T20206A
        • Длительный срок службы
        • Быстрый подъем