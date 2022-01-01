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Домкрат зацепной T20202A AE&T 2т
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Домкраты
    Домкрат зацепной T20202A AE&T 2т
    Арт. aet_1839
    Домкрат зацепной T20202A AE&T 2т
    Домкрат зацепной T20202A AE&T 2т
    Домкрат зацепной T20202A AE&T 2т
    Домкрат зацепной T20202A AE&T 2т
    Домкрат зацепной T20202A AE&T 2т
    Домкрат зацепной T20202A AE&T 2т
    Домкрат зацепной T20202A AE&T 2т
    Домкрат зацепной T20202A AE&T 2т
    Домкрат зацепной T20202A AE&T 2т
      Домкрат зацепной T20202A AE&T 2т
      Домкрат зацепной T20202A AE&T 2т
      Домкрат зацепной T20202A AE&T 2т
      Домкрат зацепной T20202A AE&T 2т
      Домкрат зацепной T20202A AE&T 2т
      Домкрат зацепной T20202A AE&T 2т
      Домкрат зацепной T20202A AE&T 2т
      Домкрат зацепной T20202A AE&T 2т
      Домкрат зацепной T20202A AE&T 2т

      Домкрат зацепной T20202A AE&T 2т

      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Арт. aet_1839

      Характеристики

      Производитель
      		AE&T
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Размер основания, мм
      		178х125
      Материал корпуса
      		металл
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Зацепной домкрат AE&T 10 т T20202A предназначен для работы с низкосидящими грузами. Агрегат позволяет осуществить подъем оборудования или техники, места зацепа которых расположены в считанных сантиметрах от пола. Модель используется в профессиональной сфере, отличается надежностью и долгим сроком службы.

        Преимущества

        • Надежность
        • Удобство