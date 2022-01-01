Домкрат зацепной T20202A AE&T 2т
Арт. aet_1839
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Размер основания, мм
|178х125
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Материал корпуса
|металл
- Зацепной домкрат AE&T 10 т T20202A предназначен для работы с низкосидящими грузами. Агрегат позволяет осуществить подъем оборудования или техники, места зацепа которых расположены в считанных сантиметрах от пола. Модель используется в профессиональной сфере, отличается надежностью и долгим сроком службы.
Преимущества
- Надежность
- Удобство