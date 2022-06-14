Домкрат зацепной T20210A AE&T 10т

Преимущества

Надежность

Удобство

Зацепной домкрат AE&T 10 т T20210A предназначен для работы с низкосидящими грузами. Агрегат позволяет осуществить подъем оборудования или техники, места зацепа которых расположены в считанных сантиметрах от пола. Модель используется в профессиональной сфере, отличается надежностью и долгим сроком службы.