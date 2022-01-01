Домкрат зацепной T20216A AE&T 15т

Преимущества

Прочная конструкция

Две рабочих высоты

Грузоподъемность опоры: 20 т

Длительный срок службы AE&T T20216A

Зацепной домкрат 15т AE&T T20216A удобен в использовании для подъема автомобилей с низкой посадкой, различных станков и прочих грузов, расположенных на небольшой высоте от пола. Для удобства работы рукоятка разделена на две части, что существенно упрощает эксплуатацию домкрата. Переноску обеспечивают две стальных рукоятки, приваренных к опоре.