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Домкрат зацепной T20216A AE&T 15т
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Домкраты
    Домкрат зацепной T20216A AE&T 15т
    Арт. aet_1842
    Домкрат зацепной T20216A AE&T 15т
    Домкрат зацепной T20216A AE&T 15т
      Домкрат зацепной T20216A AE&T 15т
      Домкрат зацепной T20216A AE&T 15т

      Домкрат зацепной T20216A AE&T 15т

      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Арт. aet_1842

      Характеристики

      Производитель
      		AE&T
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Размер основания, мм
      		300х250
      Материал корпуса
      		металл
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Зацепной домкрат 15т AE&T T20216A удобен в использовании для подъема автомобилей с низкой посадкой, различных станков и прочих грузов, расположенных на небольшой высоте от пола. Для удобства работы рукоятка разделена на две части, что существенно упрощает эксплуатацию домкрата. Переноску обеспечивают две стальных рукоятки, приваренных к опоре.

        Преимущества 

        • Прочная конструкция
        • Две рабочих высоты
        • Грузоподъемность опоры: 20 т
        • Длительный срок службы AE&T T20216A