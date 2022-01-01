Домкрат зацепной T20216A AE&T 15т
Арт. aet_1842
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Размер основания, мм
|300х250
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Материал корпуса
|металл
- Зацепной домкрат 15т AE&T T20216A удобен в использовании для подъема автомобилей с низкой посадкой, различных станков и прочих грузов, расположенных на небольшой высоте от пола. Для удобства работы рукоятка разделена на две части, что существенно упрощает эксплуатацию домкрата. Переноску обеспечивают две стальных рукоятки, приваренных к опоре.
Преимущества
- Прочная конструкция
- Две рабочих высоты
- Грузоподъемность опоры: 20 т
- Длительный срок службы AE&T T20216A