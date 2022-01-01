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Таль ручная рычажная Hitch LH100 6м, грузоподъемность 1т
10 920 ₽
Тали
  • Персональная скидка
Таль ручная рычажная Hitch LH100 1т, 6м
Арт. О00000032103
Таль ручная рычажная Hitch LH100 6м, грузоподъемность 1т
  • Персональная скидка

Таль ручная рычажная Hitch LH100 1т, 6м

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10 920 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000032103

Характеристики

Производитель
Hitch
Страна производства
Китай
Родина бренда
США
Тип тали
рычажная
Грузоподъемность, кг
1000
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
10 920 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Ручная цепная таль HITCH CH100 отвечает всем стандартам безопасности и является одним из самых прочных механизмов в своем классе. Правильный выбор для промышленных операций в условиях средних и легких нагрузок

    Преимущества

    • Легко перемещаться c места на место благодаря компактной конструкции. Удобно использовать даже в ограниченном пространстве
    • Корпус подъемника изготовлен из ударопрочной штампованной стали, которая гарантирует продолжительную надежную работу техники в наиболее сложных условиях
    • Корпус подъемника защищен от коррозии слоем износоустойчивой порошковой краски, поэтому допускается эксплуатация техники в агрессивных погодных условиях
    • Термообработанные несущие пластины обеспечивают высокую жесткость, необходимую для сохранения формы корпуса и эффективной работы техники, независимо от степени нагрузки на подъемник
    • Процесс термической обработки также предотвращает истирание материала во время контакта нагруженной цепи с боковыми пластинами
    • Конструкция крюков изготовленна из легированной стали
    • При чрезмерной нагрузке крюк не разрушается, а постепенно растягивается, указывая на перегруз, и обеспечивает дополнительную безопасность во время подъема груза
    • Литые стальные толстостенные защелки безопасности у основания
    • Выемка на конце защелки и на конце крючка спроектирована так, чтобы зацеплять кончик крюка, чтобы защитить его от бокового удара
    • Верхние и нижние крюки оснащены широким зевом, который позволяет легко закрепить груз
    • Крюки могут поворачиваться на 360 градусов для быстрой и удобной работы
    • Надежная конструкция с двойными тормозными собачками распределяет нагрузку на противоположные стороны храпового механизма
    • Это дополнительно повышает безопасность и продлевает срок службы подъемника
    • Цепь калиброванная оцинкованная класса G80 обеспечивает безопасность и долгий срок службы подъемника
    • Крепкие направляющие ролики предотвращают срыв и заедание цепи на подъемном колесе
    • Зубчатый вал изготовлен из цементированной стали высокого класса прочности и надежности
    • Благодаря усовершенствованному приводу HITCH, короткой ручке, компактному корпусу, двойной понижающей передаче редуктора и эргономичному дизайну требуется минимум усилий при работе с подъемником
    • Цепь ручного привода оцинкована и соответствует стандартам безопасности
    • Высокоточная обработка карманов ручного колеса, принимающих ручную цепь подъемника, обеспечивает непрерывную работу подъемника без шума, заклинивания или проскальзывания
    • Оборудование укомплектовано гайками с нейлоновыми вкладышами, которые предотвращают самопроизвольное откручивание и позволяют механику быстро разобрать его для осмотра и простого ремонта