Таль ручная рычажная Hitch LH100 6м, грузоподъемность 1т

Преимущества

Легко перемещаться c места на место благодаря компактной конструкции. Удобно использовать даже в ограниченном пространстве

Корпус подъемника изготовлен из ударопрочной штампованной стали, которая гарантирует продолжительную надежную работу техники в наиболее сложных условиях

Корпус подъемника защищен от коррозии слоем износоустойчивой порошковой краски, поэтому допускается эксплуатация техники в агрессивных погодных условиях

Термообработанные несущие пластины обеспечивают высокую жесткость, необходимую для сохранения формы корпуса и эффективной работы техники, независимо от степени нагрузки на подъемник

Процесс термической обработки также предотвращает истирание материала во время контакта нагруженной цепи с боковыми пластинами

Конструкция крюков изготовленна из легированной стали

При чрезмерной нагрузке крюк не разрушается, а постепенно растягивается, указывая на перегруз, и обеспечивает дополнительную безопасность во время подъема груза

Литые стальные толстостенные защелки безопасности у основания

Выемка на конце защелки и на конце крючка спроектирована так, чтобы зацеплять кончик крюка, чтобы защитить его от бокового удара

Верхние и нижние крюки оснащены широким зевом, который позволяет легко закрепить груз

Крюки могут поворачиваться на 360 градусов для быстрой и удобной работы

Надежная конструкция с двойными тормозными собачками распределяет нагрузку на противоположные стороны храпового механизма

Это дополнительно повышает безопасность и продлевает срок службы подъемника

Цепь калиброванная оцинкованная класса G80 обеспечивает безопасность и долгий срок службы подъемника

Крепкие направляющие ролики предотвращают срыв и заедание цепи на подъемном колесе

Зубчатый вал изготовлен из цементированной стали высокого класса прочности и надежности

Благодаря усовершенствованному приводу HITCH, короткой ручке, компактному корпусу, двойной понижающей передаче редуктора и эргономичному дизайну требуется минимум усилий при работе с подъемником

Цепь ручного привода оцинкована и соответствует стандартам безопасности

Высокоточная обработка карманов ручного колеса, принимающих ручную цепь подъемника, обеспечивает непрерывную работу подъемника без шума, заклинивания или проскальзывания

Оборудование укомплектовано гайками с нейлоновыми вкладышами, которые предотвращают самопроизвольное откручивание и позволяют механику быстро разобрать его для осмотра и простого ремонта

Ручная цепная таль HITCH CH100 отвечает всем стандартам безопасности и является одним из самых прочных механизмов в своем классе. Правильный выбор для промышленных операций в условиях средних и легких нагрузок