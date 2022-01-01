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Таль ручная цепная Hitch CH100, высота подъема 6м
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Тали
    Таль ручная цепная HITCH CH200-G 2 т, 6 м
    Арт. О00000032107
    Таль ручная цепная Hitch CH100, высота подъема 6м

      Таль ручная цепная HITCH CH200-G 2 т, 6 м

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000032107

      Характеристики

      Производитель
      		Hitch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Тип тали
      		шестеренчатая
      Грузоподъемность, кг
      		2000
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ручная цепная таль HITCH отвечает всем стандартам безопасности и является одним из самых прочных механизмов в своем классе. Правильный выбор для промышленных операций в условиях средних и легких нагрузок

        Преимущества

        • Легко перемещаться c места на место благодаря компактной конструкции. Удобно использовать даже в ограниченном пространстве
        • Корпус подъемника изготовлен из ударопрочной штампованной стали, которая гарантирует продолжительную надежную работу техники в наиболее сложных условиях
        • Корпус подъемника защищен от коррозии слоем износоустойчивой порошковой краски, поэтому допускается эксплуатация техники в агрессивных погодных условиях
        • Термообработанные несущие пластины обеспечивают высокую жесткость, необходимую для сохранения формы корпуса и эффективной работы техники, независимо от степени нагрузки на подъемник
        • Процесс термической обработки также предотвращает истирание материала во время контакта нагруженной цепи с боковыми пластинами;
        • Конструкция крюков изготовленна из легированной стали
        • При чрезмерной нагрузке крюк не разрушается, а постепенно растягивается, указывая на перегруз, и обеспечивает дополнительную безопасность во время подъема груза
        • Литые стальные толстостенные защелки безопасности у основания
        • Выемка на конце защелки и на конце крючка спроектирована так, чтобы зацеплять кончик крюка, чтобы защитить его от бокового удара
        • Верхние и нижние крюки оснащены широким зевом, который позволяет легко закрепить груз