Таль ручная цепная Hitch CH100, 6 м, грузоподъемность 2т

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Таль ручная цепная Hitch CH100, 2 т, 6 м
Арт. О00000032098
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Тип тали
|шестеренчатая
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Грузоподъемность, кг
|2000
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- Ручная цепная таль для перемещения тяжелых предметов на строительстве, промышленности и в других областях. Подходят для использования как внутри помещений, так и снаружи. Каждая модель испытана, соответствует стандартам, прочна и надежна
Преимущества
- «REGULAR» механический класс «M2»
- Высокая прочность корпуса
- Благодаря усовершенствованному приводу «HITCH», компактному корпусу, двойной понижающей передаче редуктора и эргономичному дизайну - требуется минимум усилий при работе с устройством
- Приводная цепь оцинкована и соответствует всем стандартам безопасности USA
- Высокоточная обработка гнезд маховика ручного привода обеспечивает непрерывную работу без рывков, шума, заклинивания и проскальзывания
- Компактность и мобильность конструкции
- Термически обработанные пластины
- Крюки из легированной стали
- Работа на средних или легких нагрузках