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Рихтовочный молоток Sparta 108305
5.0
2
390 ₽
Рихтовочные молотки
    Рихтовочный молоток Sparta 108305
    Арт. 77777Х130362
    5.0
    2
    Рихтовочный молоток Sparta 108305
    Рихтовочный молоток Sparta 108305
      Рихтовочный молоток Sparta 108305
      Рихтовочный молоток Sparta 108305

      Рихтовочный молоток Sparta 108305

      390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 77777Х130362
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sparta
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Германия
      Тип молотка
      		рихтовочный
      Форма бойка
      		круглая
      Все характеристики
      390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Рихтовочный молоток, комбинированная головка SPARTA 108305 с бойками 35 мм имеет деревянную ручку, предназначен для проведения рихтовочных работ и для работ с мягкими материалами.

        Преимущества

        • Удобная ручка из экологического материала
        • Бойки устанавливаются на резьбе молотка, что сводит к минимуму их выпадение
        • Молоток подходит как для работы с мягкими материалами, так и для более тяжелых рихтовочных работ