Рихтовочный молоток Sparta 108305

Преимущества

Удобная ручка из экологического материала

Бойки устанавливаются на резьбе молотка, что сводит к минимуму их выпадение

Молоток подходит как для работы с мягкими материалами, так и для более тяжелых рихтовочных работ

Рихтовочный молоток, комбинированная головка SPARTA 108305 с бойками 35 мм имеет деревянную ручку, предназначен для проведения рихтовочных работ и для работ с мягкими материалами.