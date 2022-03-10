Рихтовочный молоток Sparta 108305
Арт. 77777Х130362
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Германия
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Тип молотка
|рихтовочный
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Форма бойка
|круглая
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- Рихтовочный молоток, комбинированная головка SPARTA 108305 с бойками 35 мм имеет деревянную ручку, предназначен для проведения рихтовочных работ и для работ с мягкими материалами.
Преимущества
- Удобная ручка из экологического материала
- Бойки устанавливаются на резьбе молотка, что сводит к минимуму их выпадение
- Молоток подходит как для работы с мягкими материалами, так и для более тяжелых рихтовочных работ