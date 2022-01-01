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Молотки

Молотки кровельщика

Найдено: 2 товара
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить молотки кровельщика в городе Ярославль по цене от 790 до 1670 рублей. В наличии более 2 наименований. Молотки кровельщика можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Молоток Stanley 151037 Steelmaster (600 г)
1 670 ₽
Молоток Stanley 151037 Steelmaster (600 г)
Молоток кровельщика Matrix &quot;optimal&quot; 10626, фибергласовая обрезиненная рукоятка, 600 г
790 ₽
Молоток кровельщика Matrix &quot;optimal&quot; 10626, фибергласовая обрезиненная рукоятка, 600 г