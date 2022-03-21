Угольник столярный Stayer 3435-60, 600x400 мм
Арт. Х131598
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|угольник разметочный
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Длина большей стороны, мм
|600
- Угольник STAYER 3435-60 - измерительный инструмент, который позволяет проверить грани детали на соответствие углу в 90 градусов. Металлическое измерительное полотно имеет двухстороннюю разметку - что обеспечивает удобство при работе инструментом
Преимущества
- Небольшой вес
- Изготовлен из металла
- Размер - 600х400 мм