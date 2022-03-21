Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Угольник столярный Stayer 3435-60, 600x400 мм
5.0
2
1 015 ₽
Угольники
    Угольник столярный Stayer 3435-60, 600x400 мм
    Арт. Х131598
    5.0
    2
    Угольник столярный Stayer 3435-60, 600x400 мм
    Угольник столярный Stayer 3435-60, 600x400 мм
    Угольник столярный Stayer 3435-60, 600x400 мм
      Угольник столярный Stayer 3435-60, 600x400 мм
      Угольник столярный Stayer 3435-60, 600x400 мм
      Угольник столярный Stayer 3435-60, 600x400 мм

      Угольник столярный Stayer 3435-60, 600x400 мм

      1 015 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х131598
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stayer
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		угольник разметочный
      Длина большей стороны, мм
      		600
      Все характеристики
      1 015 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Угольник STAYER 3435-60 - измерительный инструмент, который позволяет проверить грани детали на соответствие углу в 90 градусов. Металлическое измерительное полотно имеет двухстороннюю разметку - что обеспечивает удобство при работе инструментом

        Преимущества

        • Небольшой вес
        • Изготовлен из металла
        • Размер - 600х400 мм