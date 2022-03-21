Угольник столярный Stayer 3435-60, 600x400 мм

Преимущества

Небольшой вес

Изготовлен из металла

Размер - 600х400 мм

Угольник STAYER 3435-60 - измерительный инструмент, который позволяет проверить грани детали на соответствие углу в 90 градусов. Металлическое измерительное полотно имеет двухстороннюю разметку - что обеспечивает удобство при работе инструментом