Лазерный дальномер Bosch Zamo II 0.603.672.620
Арт. X30306116
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Малайзия
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Родина бренда
|Германия
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Выбор точки отсчета
|Да
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Вычисление углов
|Нет
- Лазерный дальномер Bosch Zamo II 0.603.672.620 измеряет расстояния до 20 метров от задней кромки. Управление осуществляется с помощью всего одной кнопки. Дисплей имеет фоновую подсветку, благодаря чему удобно работать при плохом освещении. На корпусе предусмотрена мягкая накладка, что способствует более комфортному рабочему процессу. Модель поставляется в металлический коробке.
Преимущества
- Сохранение результата последнего измерения
- Мягкая накладка для удобного использования
- Дисплей с четкой индикацией и фоновой подсветкой
- Высокоточное измерение участков и расстояний благодаря лазерной технологии
- Интуитивно понятное использование благодаря простому управлению с одной кнопкой
- Автоматическое отключение лазерного дальномера Bosch Zamo II 0.603.672.620 спустя 5 минут бездействия экономит заряд батарей