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Лазерный дальномер Bosch Zamo II 0.603.672.620
5.0
3
Найти аналог
Лазерные дальномеры
    Лазерный дальномер Bosch Zamo II 0.603.672.620
    Арт. X30306116
    5.0
    3
    Лазерный дальномер Bosch Zamo II 0.603.672.620
    Лазерный дальномер Bosch Zamo II 0.603.672.620
    Лазерный дальномер Bosch Zamo II 0.603.672.620
    Лазерный дальномер Bosch Zamo II 0.603.672.620
    Лазерный дальномер Bosch Zamo II 0.603.672.620
      Лазерный дальномер Bosch Zamo II 0.603.672.620
      Лазерный дальномер Bosch Zamo II 0.603.672.620
      Лазерный дальномер Bosch Zamo II 0.603.672.620
      Лазерный дальномер Bosch Zamo II 0.603.672.620
      Лазерный дальномер Bosch Zamo II 0.603.672.620

      Лазерный дальномер Bosch Zamo II 0.603.672.620

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X30306116
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Малайзия
      Родина бренда
      		Германия
      Выбор точки отсчета
      		Да
      Вычисление углов
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Лазерный дальномер Bosch Zamo II 0.603.672.620 измеряет расстояния до 20 метров от задней кромки. Управление осуществляется с помощью всего одной кнопки. Дисплей имеет фоновую подсветку, благодаря чему удобно работать при плохом освещении. На корпусе предусмотрена мягкая накладка, что способствует более комфортному рабочему процессу. Модель поставляется в металлический коробке.

        Преимущества

        • Сохранение результата последнего измерения
        • Мягкая накладка для удобного использования
        • Дисплей с четкой индикацией и фоновой подсветкой
        • Высокоточное измерение участков и расстояний благодаря лазерной технологии
        • Интуитивно понятное использование благодаря простому управлению с одной кнопкой
        • Автоматическое отключение лазерного дальномера Bosch Zamo II 0.603.672.620 спустя 5 минут бездействия экономит заряд батарей