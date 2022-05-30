Преимущества

Сохранение результата последнего измерения

Мягкая накладка для удобного использования

Дисплей с четкой индикацией и фоновой подсветкой

Высокоточное измерение участков и расстояний благодаря лазерной технологии

Интуитивно понятное использование благодаря простому управлению с одной кнопкой

Автоматическое отключение лазерного дальномера Bosch Zamo II 0.603.672.620 спустя 5 минут бездействия экономит заряд батарей

Лазерный дальномер Bosch Zamo II 0.603.672.620 измеряет расстояния до 20 метров от задней кромки. Управление осуществляется с помощью всего одной кнопки. Дисплей имеет фоновую подсветку, благодаря чему удобно работать при плохом освещении. На корпусе предусмотрена мягкая накладка, что способствует более комфортному рабочему процессу. Модель поставляется в металлический коробке.