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Лазерный дальномер Bosch GLM 80 Prof 0.601.072.300
5.0
6
Найти аналог
Лазерные дальномеры
    Лазерный дальномер Bosch GLM 80 Prof 0.601.072.300
    Арт. 77777X98137
    5.0
    6
    Лазерный дальномер Bosch GLM 80 Prof 0.601.072.300
    Лазерный дальномер Bosch GLM 80 Prof 0.601.072.300
    Лазерный дальномер Bosch GLM 80 Prof 0.601.072.300
    Лазерный дальномер Bosch GLM 80 Prof 0.601.072.300
    Лазерный дальномер Bosch GLM 80 Prof 0.601.072.300
    Лазерный дальномер Bosch GLM 80 Prof 0.601.072.300
    Лазерный дальномер Bosch GLM 80 Prof 0.601.072.300
    Лазерный дальномер Bosch GLM 80 Prof 0.601.072.300
    Лазерный дальномер Bosch GLM 80 Prof 0.601.072.300
    Лазерный дальномер Bosch GLM 80 Prof 0.601.072.300
    Лазерный дальномер Bosch GLM 80 Prof 0.601.072.300
      Лазерный дальномер Bosch GLM 80 Prof 0.601.072.300
      Лазерный дальномер Bosch GLM 80 Prof 0.601.072.300
      Лазерный дальномер Bosch GLM 80 Prof 0.601.072.300
      Лазерный дальномер Bosch GLM 80 Prof 0.601.072.300
      Лазерный дальномер Bosch GLM 80 Prof 0.601.072.300
      Лазерный дальномер Bosch GLM 80 Prof 0.601.072.300
      Лазерный дальномер Bosch GLM 80 Prof 0.601.072.300
      Лазерный дальномер Bosch GLM 80 Prof 0.601.072.300
      Лазерный дальномер Bosch GLM 80 Prof 0.601.072.300
      Лазерный дальномер Bosch GLM 80 Prof 0.601.072.300
      Лазерный дальномер Bosch GLM 80 Prof 0.601.072.300

      Лазерный дальномер Bosch GLM 80 Prof 0.601.072.300

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 77777X98137
      5.0
      6

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Малайзия
      Родина бренда
      		Германия
      Выбор точки отсчета
      		Да
      Вычисление углов
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Лазерный дальномер-уклономер Bosch GLM 80 0.601.072.300 - это профессиональный инструмент, заменивший старую модель DLE 70, предназначен для измерения высоты, расстояния и вертикального угла наклона. Данную модель можно использовать в качестве дальномера, уклономера, а также цифрового уровня, что расширяет ее функциональный ряд. При повороте устройства в горизонтальное или вертикальное положение, автоматически поворачивается и дисплей, что очень удобно при измерении углов наклона.
        Имеет встроенный датчик угла, т.е. вычисляет высоту за одно измерение - меряется гипотенуза, а угол сразу автоматически вычисляется датчиком угла. Высота - противолежащий катет - сразу вычисляется через функцию синуса.
        У обычных дальномеров надо делать два вычисления: 1. мерить гипотенузу 2. мерить расстояние до стены - т.е. прилежащий катет, по теореме Пифагора вычисляется противолежащий катет - высота. В данном дальномере достаточно одного первого действия.

        Преимущества

        • Вычисляет высоту за одно измерение
        • Подсветка экрана
        • Последние двадцать измерений сохраняются автоматически
        • Если устройство не использовать в течение пяти минут, то оно автоматически отключается, тем самым сохраняя заряд аккумулятора, зарядка осуществляется удобно и просто через микро-USB кабель
        • Данную модель можно использовать в качестве дальномера, уклономера, а также цифрового уровня (с помощью шины R60 Professional), что расширяет ее функциональный ряд
        • Для более точных измерений устройство снабжено функцией таймера
        • Возможность определения расстояния до поверхностей, которые не отражают луч - Вы просто прицеливаетесь в отражающую точку над стеклом, и дальномер быстро и надежно рассчитывает расстояние с помощью датчика наклона и синусоидальной функции
        • При работе данной моделью в качестве уклономера, при расположении устройства под углом 0 и 90 градусов, раздается вспомогательный сигнал