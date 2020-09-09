Лазерный дальномер Bosch GLM 80 Prof 0.601.072.300

Преимущества

Вычисляет высоту за одно измерение

Подсветка экрана

Последние двадцать измерений сохраняются автоматически

Если устройство не использовать в течение пяти минут, то оно автоматически отключается, тем самым сохраняя заряд аккумулятора, зарядка осуществляется удобно и просто через микро-USB кабель

Данную модель можно использовать в качестве дальномера, уклономера, а также цифрового уровня (с помощью шины R60 Professional), что расширяет ее функциональный ряд

Для более точных измерений устройство снабжено функцией таймера

Возможность определения расстояния до поверхностей, которые не отражают луч - Вы просто прицеливаетесь в отражающую точку над стеклом, и дальномер быстро и надежно рассчитывает расстояние с помощью датчика наклона и синусоидальной функции

При работе данной моделью в качестве уклономера, при расположении устройства под углом 0 и 90 градусов, раздается вспомогательный сигнал

Лазерный дальномер-уклономер Bosch GLM 80 0.601.072.300 - это профессиональный инструмент, заменивший старую модель DLE 70, предназначен для измерения высоты, расстояния и вертикального угла наклона. Данную модель можно использовать в качестве дальномера, уклономера, а также цифрового уровня, что расширяет ее функциональный ряд. При повороте устройства в горизонтальное или вертикальное положение, автоматически поворачивается и дисплей, что очень удобно при измерении углов наклона.Имеет встроенный датчик угла, т.е. вычисляет высоту за одно измерение - меряется гипотенуза, а угол сразу автоматически вычисляется датчиком угла. Высота - противолежащий катет - сразу вычисляется через функцию синуса.У обычных дальномеров надо делать два вычисления: 1. мерить гипотенузу 2. мерить расстояние до стены - т.е. прилежащий катет, по теореме Пифагора вычисляется противолежащий катет - высота. В данном дальномере достаточно одного первого действия.