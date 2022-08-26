Лазерный дальномер BOSCH PLR 15 0.603.672.021
Арт. X3030671
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Малайзия
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Родина бренда
|Германия
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Выбор точки отсчета
|Да
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Вычисление углов
|Нет
- Лазерный дальномер Bosch PLR 15 0.603.672.021 обеспечивает высокоточное измерение участков и расстояний от 0.15 до 15 м. Функция «Hold» позволяет сохранять результаты последнего измерения. Благодаря дисплею с чёткой индикацией и включаемой фоновой подсветкой, считывать полученные данные очень удобно. Управление данным прибором происходит с помощью одной кнопки.
Преимущества
- Низкая погрешность – ± 3.0 мм, обеспечивает высокую точность данных
- Дисплей с подсветкой – для легкого считывания информации и работы в слабо освещенных местах
- Функция Hold – результаты последнего измерения сохраняются в памяти дальномера
- Рукоятка с мягкой накладкой – удобно ложится в руку, предотвращает выскальзывание прибора
- Прибор очень прост в эксплуатации, поскольку имеет одну кнопку управления.
- Долгий срок службы.