Преимущества

Низкая погрешность – ± 3.0 мм, обеспечивает высокую точность данных

Дисплей с подсветкой – для легкого считывания информации и работы в слабо освещенных местах

Функция Hold – результаты последнего измерения сохраняются в памяти дальномера

Рукоятка с мягкой накладкой – удобно ложится в руку, предотвращает выскальзывание прибора

Прибор очень прост в эксплуатации, поскольку имеет одну кнопку управления.

Долгий срок службы.





Лазерный дальномер Bosch PLR 15 0.603.672.021 обеспечивает высокоточное измерение участков и расстояний от 0.15 до 15 м. Функция «Hold» позволяет сохранять результаты последнего измерения. Благодаря дисплею с чёткой индикацией и включаемой фоновой подсветкой, считывать полученные данные очень удобно. Управление данным прибором происходит с помощью одной кнопки.