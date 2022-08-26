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Лазерный дальномер BOSCH PLR 15 0.603.672.021
5.0
1
Найти аналог
Лазерные дальномеры
    Лазерный дальномер BOSCH PLR 15 0.603.672.021
    Арт. X3030671
    5.0
    1
    Лазерный дальномер BOSCH PLR 15 0.603.672.021
    Лазерный дальномер BOSCH PLR 15 0.603.672.021
    Лазерный дальномер BOSCH PLR 15 0.603.672.021
    Лазерный дальномер BOSCH PLR 15 0.603.672.021
    Лазерный дальномер BOSCH PLR 15 0.603.672.021
      Лазерный дальномер BOSCH PLR 15 0.603.672.021
      Лазерный дальномер BOSCH PLR 15 0.603.672.021
      Лазерный дальномер BOSCH PLR 15 0.603.672.021
      Лазерный дальномер BOSCH PLR 15 0.603.672.021
      Лазерный дальномер BOSCH PLR 15 0.603.672.021

      Лазерный дальномер BOSCH PLR 15 0.603.672.021

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X3030671
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Малайзия
      Родина бренда
      		Германия
      Выбор точки отсчета
      		Да
      Вычисление углов
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Лазерный дальномер Bosch PLR 15 0.603.672.021 обеспечивает высокоточное измерение участков и расстояний от 0.15 до 15 м. Функция «Hold» позволяет сохранять результаты последнего измерения. Благодаря дисплею с чёткой индикацией и включаемой фоновой подсветкой, считывать полученные данные очень удобно. Управление данным прибором происходит с помощью одной кнопки.

        Преимущества

        • Низкая погрешность – ± 3.0 мм, обеспечивает высокую точность данных
        • Дисплей с подсветкой – для легкого считывания информации и работы в слабо освещенных местах
        • Функция Hold – результаты последнего измерения сохраняются в памяти дальномера
        • Рукоятка с мягкой накладкой – удобно ложится в руку, предотвращает выскальзывание прибора
        • Прибор очень прост в эксплуатации, поскольку имеет одну кнопку управления.
        • Долгий срок службы.