Преимущества

Простое управление

Компактные размеры для удобства работы

Расчет площади простым двойным щелчком

До 5 часов непрерывной работы от батарей

После 5-ти минут бездействия прибор автоматически отключается, что экономит заряд элементов питания

Лазерный дальномер Bosch Zamo III basic 0.603.672.700 используется для измерения расстояний до 20 метров. Имеет следующие функции: расчет площади и объема, непрерывное измерение, измерение длины и т.д. Полученные данные отображаются на легко читаемом дисплее. Управление осуществляется всего одной кнопкой, что значительно упрощает эксплуатацию прибора. Новый интерфейс позволяет объединить ленточный, колесный и линейный адаптер, которые приобретаются отдельно.