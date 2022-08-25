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Лазерный дальномер Bosch Zamo III basic 0.603.672.700
5.0
1
Найти аналог
Лазерные дальномеры
    Лазерный дальномер Bosch Zamo III basic 0.603.672.700
    Арт. О00000033597
    5.0
    1
    Лазерный дальномер Bosch Zamo III basic 0.603.672.700

      Лазерный дальномер Bosch Zamo III basic 0.603.672.700

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000033597
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Малайзия
      Родина бренда
      		Германия
      Выбор точки отсчета
      		Нет
      Вычисление углов
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Лазерный дальномер Bosch Zamo III basic 0.603.672.700 используется для измерения расстояний до 20 метров. Имеет следующие функции: расчет площади и объема, непрерывное измерение, измерение длины и т.д. Полученные данные отображаются на легко читаемом дисплее. Управление осуществляется всего одной кнопкой, что значительно упрощает эксплуатацию прибора. Новый интерфейс позволяет объединить ленточный, колесный и линейный адаптер, которые приобретаются отдельно.

        Преимущества

        • Простое управление
        • Компактные размеры для удобства работы
        • Расчет площади простым двойным щелчком
        • До 5 часов непрерывной работы от батарей
        • После 5-ти минут бездействия прибор автоматически отключается, что экономит заряд элементов питания