Лазерный дальномер Bosch Zamo III basic 0.603.672.700
Арт. О00000033597
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Малайзия
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Родина бренда
|Германия
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Выбор точки отсчета
|Нет
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Вычисление углов
|Нет
- Лазерный дальномер Bosch Zamo III basic 0.603.672.700 используется для измерения расстояний до 20 метров. Имеет следующие функции: расчет площади и объема, непрерывное измерение, измерение длины и т.д. Полученные данные отображаются на легко читаемом дисплее. Управление осуществляется всего одной кнопкой, что значительно упрощает эксплуатацию прибора. Новый интерфейс позволяет объединить ленточный, колесный и линейный адаптер, которые приобретаются отдельно.
Преимущества
- Простое управление
- Компактные размеры для удобства работы
- Расчет площади простым двойным щелчком
- До 5 часов непрерывной работы от батарей
- После 5-ти минут бездействия прибор автоматически отключается, что экономит заряд элементов питания